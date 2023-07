Renee Zellweger: Αρραβωνιάστηκε τον 44χρονο σύντροφό της και ετοιμάζεται για γάμο

Η Renee Zellweger αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της, Ant Anstead, σύμφωνα δημοσίευμα της «Sun». Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία έβγαινε με τον Βρετανό παρουσιαστή, 44 ετών, από το 2021, λέγεται ότι είπε στους φίλους της ότι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μετά τον αρραβώνα της. «Η σχέση της με τον Ant είναι εξαιρετικά δυνατή, είναι τρελά ερωτευμένοι και ανυπομονούν να παντρευτούν», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον τους.

Η ηθοποιός ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον αστέρα της country, Kenny Chesney, για μόλις τέσσερις μήνες. Πήραν διαζύγιο το 2005. Επίσης, η Renee Zellweger ήταν αρραβωνιασμένη με τον Jim Carrey από το 1999 έως το 2000.

Επιπλέον, η νικήτρια της Χρυσής Σφαίρας είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον Bradley Cooper, όταν συναντήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Case 39» το 2009. Αυτή και ο εννέα φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πυροδότησαν φήμες περί αρραβώνων κατά τη διάρκεια του ειδυλλίου τους, αλλά τελικά χώρισαν μετά τη συγκατοίκηση το 2011.

Πιο πρόσφατα, η Zellweger είχε μακροχρόνια σχέση με τον μουσικό, Doyle Bramhall II, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο του Τέξας τη δεκαετία του '80, από το 2012 έως το 2019.

