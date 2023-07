«Δεν θα υποχωρήσουμε», λένε οι αστέρες του Χόλιγουντ για την απεργία των ηθοποιών

Κατά την πρώτη εβδομάδα της απεργίας του Σωματείου Ηθοποιών που αναστατώνει την κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ μιλούν πλέον ανοιχτά και λένε τις σκέψεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η απεργία έχει περιγραφεί από την ηθοποιό και πρόεδρο της Sag-Aftra, Fran Drescher, ως απάντηση σε ένα άδικο σύστημα που μειώνει και εξευτελίζει τους καλλιτέχνες. «Εμείς είμαστε τα θύματα εδώ», δήλωσε η ίδια. «Είμαι σοκαρισμένη από τον τρόπο με τον οποίο μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε».

Εκτός από τη βασική αμοιβή, άλλο ένα βασικό τους αίτημα είναι η διευθέτηση ζητημάτων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), καθώς εγείρουν φόβους για τις επιπτώσεις της.

«Πρόκειται για ένα σημείο καμπής στον κλάδο μας. Ηθοποιοί και συγγραφείς έχουν χάσει την ικανότητά τους να βγάλουν τα προς το ζην. Για να επιβιώσει η βιομηχανία μας, αυτό πρέπει να αλλάξει. Για τους ηθοποιούς αυτό το ταξίδι αρχίζει τώρα», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Θα είναι δύσκολο για τους ηθοποιούς, για 160.000 ηθοποιούς. Κανείς δεν θέλει απεργία, αλλά αν το Σωματείο μας λέει ότι η συμφωνία δεν είναι δίκαιη, τότε πρέπει να κρατήσουμε γερά», ανέφερε, επίσης, ο Ματ Ντέιμον.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει τους πάντες. Σίγουρα υπήρχε πάντα η αίσθηση ότι αν δεν λυθεί τώρα, πώς θα το λύσουμε στο μέλλον… Αν δεν έχεις την πρόβλεψη να βάλεις κάτι σε εφαρμογή για το μέλλον, τότε την έχεις πατήσει. Είναι σαφές ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει από πάνω προς τα κάτω, θα εξαρτηθεί από εμάς από κάτω», ανέφερε η Σούζαν Σάραντον.

«Η AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) αρνήθηκε να κάνει μια δίκαιη συμφωνία για την τηλεόραση, το θέατρο και το streaming. Δεν φοβόμαστε τη μάχη και δεν θα υποχωρήσουμε. Το Σωματείο μου, η SAG/AFTRA, βρίσκεται τώρα σε απεργία», δήλωσε η Jessica Chastain.

«Είμαι περήφανη που βρίσκομαι εδώ μαζί με τη WGAWest και τη WGAEast, καθώς ηθοποιοί και συγγραφείς διεκδικούν από κοινού ένα δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη-ρεκόρ που τα στούντιο αποκομίζουν από την εργασία μας για πάρα πολύ καιρό. Θα το κερδίσουμε αυτό!», είπε η CynthiaNixon.

