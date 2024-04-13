Μπαμπάς για πέμπτη φορά έγινε ο Πύρρος Δήμας, καθώς γέννησε η σύζυγός του, Αφροδίτη Σκαφίδα. Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο παιδί για την Αφροδίτη Σκαφίδα.

Η ανάρτηση του Πύρρου Δήμα από το μαιευτήριο

Το πρωί του Σαββάτου 13 Απριλίου 2024, ο αθλητής φωτογράφισε το χέρι της νεογέννητης κόρης του μέσα από το μαιευτήριο. Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο Πύρρος Δήμας έγραψε: «Γεμάτοι ευτυχία και συγκίνηση κρατάμε στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα! Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο μαζί σου… Καλώς ήρθες άγγελέ μας! (Η κοράκλα μας)».

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Καβούρι, στις 3 Φεβρουαρίου.

