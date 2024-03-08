Στο παρελθόν, όταν ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ένας έξαλλος νέος που αγαπούσε τα πάρτι, πολλές εικόνες κραιπάλης που είχαν δει το φως της δημοσιότητας είχαν προκαλέσει πονοκέφαλο στο Παλάτι.

Τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια, ο Χάρι δεν έχει απασχολήσει τα ταμπλόιντ για παρόμοια θέματα μέχρι που πρόσφατα μία στρίπερ και επαγγελματίας συνοδός – γνωστή ως «αφέντρα» Carrie Royale – μίλησε στην Daily Mail για την γνωριμία της με τον ζωηρό πρίγκιπα πίσω, στο μακρινό 2012.

@carrieroyale

Αντίθετα με τον άγραφο κανόνα «ότι συμβαίνει στο Βέγκας, μένει στο Βέγκας» η πρώην συνοδός και στρίπερ περιέγραψε τη νύχτα που γνώρισε τον Χάρι, σε ιδιωτικό πάρτι σε σουίτα ξενοδοχείου.

«Τον γνώρισα σε μία από αυτές τις τρελές βραδιές στο Λας Βέγκας, μία νύχτα που είχε χάσει σε μία παρτίδα στριπ μπιλιάρδου» εξομολογήθηκε η 52χρονη σήμερα Carrie. Μάλιστα, ήταν τόσο μεθυσμένος που φιλήθηκαν και ήρθαν αρκετά κοντά αλλα τελικά δεν έκαναν σεξ (αλλά όλα τα… προηγούμενα).

Μάλιστα, η πρώην στρίπερ έχει δηλώσει ότι θα δημοσιεύσει ανέκδοτες φωτογραφίες του γυμνού Χάρι στην επι πληρωμή σελίδα της στο OnlyFans.

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε γιατί η πλατφόρμα OnlyFans απενεργοποίησε τον λογαριασμό της επειδή «απείλησε να μοιραστεί μη συναινετικές εικόνες».



Όλα αυτά συνέβησαν την εποχή που ο Χάρι ήταν ελεύθερος, 6 χρόνια πριν γνωρίσει και παντρευτεί την Μέγκαν Μάρκλ. Η γνωριμία τους έγινε το 2012, όταν ο νεαρός πρίγκιπας ήταν 27 ετών πριν από το δεύτερο ταξίδι του στο Αφγανιστάν.

Η Κάρι είπε πώς ο Χάρι σήμερα είναι διαφορετικός άνθρωπος από τον πρίγκιπα που αγαπούσε τα πάρτι. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «μαριονέτα» και «χειραγωγούμενο» από τη Μέγκαν Μάρκλ, η οποία κινεί τα νήματα και έχει «ρουφήξει εντελώς όλη την διασκέδαση» από τον άντρα της.

Η πρώην στρίπερ περιέγραψε επίσης τη Δούκισσα του Σάσεξ ως «μια ξύπνια, ώριμη ακτιβίστρια» που πιθανώς θα θεωρούσε τις εργένηκες βραδιές του συζύγου της στο Λας Βέγκας ως «ντροπιαστικές».

Πηγή: skai.gr

