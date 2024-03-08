Ο Simon Cowell ντύθηκε ιερέας καθώς συναντήθηκε ξανά με τη σταρ του The X Factor, Lucy Spraggan, για ένα πάρτι μυστηρίου δολοφονίας που διοργάνωσε ο ίδιος και η φίλη του Lauren Silverman.
Η Lucy Spraggan δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τη βραδιά και αποκάλυψε ότι ο κριτής του talent show, 64 ετών, είχε σκηνοθετήσει πολύ πειστικά τον θάνατό του στο πλαίσιο της βραδιάς μυστηρίου…
Simon Cowell dresses as a priest as he and girlfriend Lauren Silverman throw murder mystery party with The X Factor's Lucy Spraggan in attendance https://t.co/lJVpwBOyA7— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 8, 2024
Η Lucy ακτινοβολούσε στο πλευρό του Simon στις φωτογραφίες, ενώ ο μεγιστάνας της μουσικής έκανε επίσης παρέα με την επί χρόνια σύντροφό του, Lauren.
Η τραγουδίστρια του «Last Night» εμφανίστηκε στον διαγωνισμό ταλέντων του ITV το 2012 και ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη στην ιστορία που είχε ένα Top 40 single πριν από την προβολή του show. Ωστόσο, αποχώρησε στα μισά της διαδρομής, αφού υπέστη μια φρικτή δοκιμασία στα παρασκήνια.
Το 2012, η Lucy εγκατέλειψε το X Factor για λόγους που τότε αποδόθηκαν σε «ασθένεια». Ωστόσο, το 2023, έγραψε τα απομνημονεύματά της «Process: Finding My Way Through» και περιέγραψε λεπτομερώς ότι στην πραγματικότητα είχε βιαστεί από έναν υπάλληλο στο ξενοδοχείο που διέμενε για το σόου.
