Ο Simon Cowell ντύθηκε ιερέας καθώς συναντήθηκε ξανά με τη σταρ του The X Factor, Lucy Spraggan, για ένα πάρτι μυστηρίου δολοφονίας που διοργάνωσε ο ίδιος και η φίλη του Lauren Silverman.

Ο Simon Cowell με τη σύντροφό του, Lauren Silverman

Η Lucy Spraggan δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τη βραδιά και αποκάλυψε ότι ο κριτής του talent show, 64 ετών, είχε σκηνοθετήσει πολύ πειστικά τον θάνατό του στο πλαίσιο της βραδιάς μυστηρίου…

Simon Cowell dresses as a priest as he and girlfriend Lauren Silverman throw murder mystery party with The X Factor's Lucy Spraggan in attendance https://t.co/lJVpwBOyA7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 8, 2024

Η Lucy ακτινοβολούσε στο πλευρό του Simon στις φωτογραφίες, ενώ ο μεγιστάνας της μουσικής έκανε επίσης παρέα με την επί χρόνια σύντροφό του, Lauren.

Η τραγουδίστρια του «Last Night» εμφανίστηκε στον διαγωνισμό ταλέντων του ITV το 2012 και ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη στην ιστορία που είχε ένα Top 40 single πριν από την προβολή του show. Ωστόσο, αποχώρησε στα μισά της διαδρομής, αφού υπέστη μια φρικτή δοκιμασία στα παρασκήνια.

Ο Simon Cowell με τη Lucy Spraggan

Το 2012, η Lucy εγκατέλειψε το X Factor για λόγους που τότε αποδόθηκαν σε «ασθένεια». Ωστόσο, το 2023, έγραψε τα απομνημονεύματά της «Process: Finding My Way Through» και περιέγραψε λεπτομερώς ότι στην πραγματικότητα είχε βιαστεί από έναν υπάλληλο στο ξενοδοχείο που διέμενε για το σόου.

Πηγή: skai.gr

