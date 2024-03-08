Ο Άνταμ Σάντλερ μπορεί να μην είναι υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Murder Mystery 2» του Netflix, αλλά μπορεί να παρηγορηθεί με το γεγονός ότι η συνέχεια του ρομαντικού θρίλερ τον βοήθησε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο Χόλιγουντ πέρυσι, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes».

Η επιτυχία του Σάντλερ στο Netflix, ο οποίος εμφανίστηκε σε τρεις ταινίες, στάθηκε η αφορμή για να γίνει κατά 73 εκατ. δολάρια πλουσιότερος, σύμφωνα με το «Forbes». Αυτό τον έφερε πάνω από την πρωταγωνίστρια της «Barbie», Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία στα 33 της χρόνια φαίνεται να βγάζει πολλά χρήματα…

Adam Sandler's Netflix hits make him Hollywood's best-paid actor, Forbes says https://t.co/l4EbY7QoFJ — BBC News (World) (@BBCWorld) March 7, 2024

Ήταν, επίσης, παραγωγός στην ταινία «Barbie», η οποία ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2023, και στην cult επιτυχία «Saltburn».

Ο Τομ Κρουζ είναι τρίτος στη λίστα του «Forbes», με τον συμπρωταγωνιστή της Μάργκοτ Ρόμπι, τον Ράιαν Γκόσλινγκ, να είναι από κοινού τέταρτος με τον Ματ Ντέιμον και την Τζένιφερ Άνιστον, συμπρωταγωνίστρια του Σάντλερ στο «Murder Mystery», να βρίσκεται στην έκτη θέση.

Η ταινία «Murder Mystery 2» ήταν η πέμπτη πιο δημοφιλής ταινία του Netflix πέρυσι, με 173 εκατ. ώρες προβολής. Είναι η πρώτη φορά που ο Σάντλερ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του περιοδικού από το 2002.

Αυτή είναι η λίστα του «Forbes» με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2023:

Άνταμ Σάντλερ - 73 εκατ. δολάρια Μάργκοτ Ρόμπι - 59 εκατ. δολάρια Τομ Κρουζ - 45 εκατ. δολάρια Ράιαν Γκόσλινγκ - 43 εκατ. δολάρια Ματ Ντέιμον - 43 εκατ. δολάρια Τζένιφερ Άνιστον - 42 εκατ. δολάρια Λεονάρντο Ντι Κάπριο - 41 εκατ. δολάρια Τζέισον Στέιθαμ - 41 εκατ. δολάρια Μπεν Άφλεκ - 38 εκατ. δολάρια Ντένζελ Ουάσινγκτον - 24 εκατ. δολάρια



Πηγή: skai.gr

