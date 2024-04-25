Η Prada πρόκειται να σχεδιάσει τη νέα διαστημική στολή της NASA για την επερχόμενη, πολυαναμενόμενη σεληνιακή αποστολή Artemis III το 2026– η πρώτη προσγείωση ανθρώπου στο φεγγάρι μετά το Apollo 17 το 1972.

Σχεδιαστές και ειδικοί τεχνικοί υφασμάτων της Prada συνεργάζονται με τις ομάδες της Axiom Space για να δημιουργήσουν τις νέες στολές των αστροναυτών, που θα προσφέρουν το αξεπέραστο, κλασικό στυλ και την φινέτσα της Prada, αλλά και άνεση και ασφάλεια για τα μέλη του πληρώματος της αποστολής.

In the first partnership between an Italian luxury fashion house and a commercial space company, Prada’s engineers are working alongside @Axiom_Space to help design spacesuits for NASA’s Artemis III lunar mission planned for 2025. https://t.co/iYHo6Rd1ts. #Prada #AxEMU pic.twitter.com/TmkGIo5RoH — PRADA (@Prada) October 4, 2023

Artemis και Prada έχουν ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν «καινοτόμες τεχνολογίες και σχεδιασμό» για να επιτρέψουν την «μεγαλύτερη εξερεύνηση της σεληνιακής επιφάνειας από ποτέ».

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό από την NASΑ είναι το χρώμα της στολής – που πιθανότατα θα είναι λευκό.

Το πρωτότυπο της διαστημικής στολής Artemis III, όπως παρουσιάστηκε από την Axiom. Αν και το πρωτότυπο είναι σε σκούρο γκρι, η τελική έκδοση θα είναι πιθανότατα ολόλευκη όταν φορεθεί από τους αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης

Ωστόσο, αστροναύτης και μηχανικός της ΝΑΣΑ είπε ότι «οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιμένουν να δουν αστροναύτες με φανταχτερές στολές. Η διατήρηση ενός καλού θερμικού περιβάλλοντος είναι πραγματικά το κρίσιμο ζητούμενο»

Από την πλευρά του, ο Mike Suffredini, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Axiom Space, δήλωσε ότι θα είναι «μια προηγμένη διαστημική στολή που θα επιτρέπει στους αστροναύτες να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο φεγγάρι.

«Η διαστημική στολή Artemis III του Axiom Space θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις περίπλοκες προκλήσεις του σεληνιακού νότιου πόλου και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κατανόησής μας για το φεγγάρι προκειμένου να καταστεί δυνατή μια μακροχρόνια παρουσία εκεί».

