NASA: Οι γυναίκες πίσω από τις αποστολές Artemis

Για τον εορτασμό του Μήνα της Γυναικείας Ιστορίας, η NASA υπογραμμίζει την πολύπλευρη ομάδα γυναικών πίσω από τις προσπάθειες εκτόξευσης και ανάκτησης για τις αποστολές Artemis. Αποτελούν κινητήρια δύναμη στην προετοιμασία και τον σχεδιασμό για αποστολές με πλήρωμα και συμβάλλουν στην έμπνευση της επόμενης γενιάς εξερευνητών του διαστήματος – της γενιάς Artemis.

Στα αριστερά είναι ο Διευθυντής Εκκίνησης Artemis, Charlie Blackwell-Thompson και μερικές από τις γυναίκες της ομάδας εκτόξευσης φορώντας πράσινο τον συμβολισμό της εκτόξευσης. Καθώς ο οργανισμός ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη υπό την Άρτεμις, οι ομάδες στο κέντρο ελέγχου εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα είναι υπεύθυνες για την εκτόξευση του πυραύλου SLS (Space Launch System) και του διαστημικού σκάφους Orion. Η ομάδα αποτελείται από περίπου 30% γυναίκες, σε αντίθεση με όταν υπήρχε μόνο μία γυναίκα που καθόταν στην κονσόλα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια της αποστολής προσγείωσης Apollo 11 Moon.

Στα δεξιά είναι η Artemis Landing and Recovery Director Lili Villarreal κατά τη διάρκεια του Underway Recovery Test-11. Αυτή η πιο πρόσφατη δοκιμή ανάκτησης σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι ομάδες και οι αστροναύτες Artemis II εξασκήθηκαν στις διαδικασίες και τις λειτουργίες στις οποίες θα υποβληθούν μετά την πτώση του Orion στον Ειρηνικό Ωκεανό στο τέλος της δοκιμαστικής πτήσης Artemis II.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.