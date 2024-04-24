Προπαγανδιστικό βιντεοπαιχνίδι για υπολογιστές με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία δημιούργησαν οι Ρώσοι, με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 23 Αυγούστου 2023 να είναι ο… πρωταγωνιστής. Το βιντεοπαιχνίδι ονομάζεται «The Best in Hell» (Οι Καλύτεροι της Κόλασης). Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, που ήταν επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, είναι ο καθοδηγητής και μέντορας του παίκτη.



Στο παιχνίδι, οι παίκτες αναζητούν και σκοτώνουν «Ουκρανούς Ναζί» σε μια ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη (συμπεριλαμβανομένων διοικητικών κτιρίων, νοσοκομείων και σχολείων), ενώ προσεύχονται σε εικόνες για να πάρουν δύναμη…



Σημειώνεται ότι ο Πριγκόζιν, που παραμένει είδωλο για πολλούς Ρώσους και για τον οποίο ανεγέρθηκε άγαλμα, φέρεται να έχει δολοφονηθεί με εντολές του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς «μπήκε στο μάτι» του Κρεμλίνου μετά το πραξικόπημά του, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί.

Οι Ουκρανοί από πλευράς τους χαρακτηρίζουν το παιχνίδι αρρωστημένο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.