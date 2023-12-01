Με τα διαπεραστικά μπλε μάτια της και τα μακριά ξανθά μαλλιά της, πρέπει να ήταν παιχνιδάκι η Claudia Schiffer να γίνει μια κούκλα Barbie.

Και αυτό ακριβώς έκανε η Mattel, ντύνοντας την κούκλα με ένα από τα εμβληματικά ρούχα του γερμανικού supermodel για την πασαρέλα.

Η Barbie εμφανίζεται με το τιρκουάζ φόρεμα, το οποίο φόρεσε το 53χρονο μοντέλο στην πασαρέλα του Versace, το 1994.

Η Claudia Schiffer έχει φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο της «Vogue» 16 φορές και έχει γίνει μοντέλο για διάσημες εταιρείες μόδας, από το απόγειο της φήμης της, τη δεκαετία του 1990.

«Οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι να παίζω με τη Barbie και να εύχομαι να μπορούσα να της μοιάσω», ανέφερε η ίδια.

«Μισό αιώνα αργότερα, η Mattel έκανε την επιθυμία μου πραγματικότητα, σχεδιάζοντας μια κούκλα που μου μοιάζει. Ελπίζω η κούκλα μου να εμπνεύσει όλους τους θαυμαστές να κάνουν μεγάλα όνειρα και να ακολουθήσουν τα πάθη τους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Mattel δημιουργεί μια κούκλα Barbie εμπνευσμένη από την Claudia Schiffer. Το 2017, κατασκεύασε μια μοναδική κούκλα, με αφορμή τα 30 χρόνια καριέρας της και την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της. Το 2020 δημιούργησε μια άλλη κούκλα για να γιορτάσει τα 50ά γενέθλιά της.

Πηγή: skai.gr

