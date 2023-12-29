Λογαριασμός
Pierce Brosnan: Ο ηθοποιός έχει μπλεξίματα με τον νόμο – Τι συνέβη στο εθνικό πάρκο Yellowstone

Ο διάσημος ηθοποιός παραβίασε κανόνες σε θερμές πηγές και κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο  

Pierce Brosnan

Ο Πιρς Μπρόσναν, του οποίου ο φανταστικός κινηματογραφικός χαρακτήρας Τζέιμς Μποντ έχει βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση, αντιμετωπίζει τώρα προβλήματα στην πραγματική ζωή, κατηγορούμενος ότι βγήκε εκτός ορίων σε θερμική περιοχή κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο εθνικό πάρκο Yellowstone.

Ο Μπρόσναν περπάτησε σε απαγορευμένη περιοχή στο Mammoth Terraces, στο βόρειο τμήμα του Yellowstone, κοντά στα σύνορα Wyoming-Montana, την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με δύο ομοσπονδιακές κλήσεις που εκδόθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ο 70χρονος Μπρόσναν έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί υποχρεωτικά στο δικαστήριο στις 23 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του αρχαιότερου εθνικού πάρκου του κόσμου. 

Οι υπάλληλοι του Yellowstone αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Μπρόσναν βρισκόταν στο πάρκο για προσωπική επίσκεψη και όχι για κινηματογραφικές εργασίες, δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Ουαϊόμινγκ.

Σύμφωνα με τον νόμο οι επισκέπτες των εθνικών πάρκων πρέπει να παραμένουν στους καθορισμένους διαδρόμους και να μην τους παραβιάζουν. Η έξοδος από τα όρια τιμωρείται με φυλάκιση έως και έξι μήνες και πρόστιμο έως και 5.000 δολάρια.

Εκτός από τις τέσσερις ταινίες Τζέιμς Μποντ, ο Μπρόσναν πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Remington Steele» και είναι γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Mrs Doubtfire» και «The Thomas Crown Affair».

