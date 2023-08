Πέρασαν 26 χρόνια από το απροσδόκητο «τέλος» της Νταϊάνα: Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο της πριγκίπισσας

Your browser does not support the audio element.

Σαν σήμερα, 26 χρόνια πριν, ένα θανάσιμο τροχαίο πήρε μακριά τη Λαίδη Νταϊάνα, την αγαπημένη σε όλους πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ήταν έγκυος, ο Φίλιππος την ήθελε νεκρή ή μήπως έφταιγαν οι παπαράτσι;