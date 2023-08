Ο John Schneider μίλησε για τον θάνατο της συζύγου του που «έφυγε» από καρκίνο του μαστού – «Μου λείπει κάθε μέρα»

Για τη γυναίκα του, Αλίσια Αλλαίν, μιλάει ο Τζον Σνάιντερ στην πρώτη του συνέντευξη μετά το θάνατό της, τον περασμένο Φεβρουάριο από καρκίνο του μαστού, σε ηλικία 53 χρόνων. «Ζούσαμε εδώ… Κυνηγήσαμε τα όνειρά μας και τα πιάσαμε εδώ. Αυτό το μέρος ήταν πολύ σημαντικό για εμάς από την αρχή και εξακολουθεί να είναι», λέει ο ηθοποιός στο νέο τεύχος του αμερικανικού περιοδικού People.

«Μου λείπει κάθε καταραμένο πράγμα, κάθε μέρα», λέει. «Έχω φτάσει στο σημείο να κοιτάω γύρω μου για να δω πού είναι, όχι πού δεν είναι. Και προσπαθώ να το κάνω αυτό, αλλά είναι δύσκολο. Κάπως την αγαπώ περισσότερο κάθε λεπτό, αλλά με αυτό, με κάποιο τρόπο μου λείπει περισσότερο κάθε λεπτό».

Η ιστορία αγάπης του Σνάιντερ με την Αλίσια, παραγωγό και ιδιοκτήτρια της Maven Entertainment, ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2014, ενώ οι δυο τους είχαν συναντηθεί για μεσημεριανό γεύμα για να συζητήσουν ένα κινηματογραφικό έργο.

