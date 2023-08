Jason Donovan: Ζήλευε την Kylie Minogue γιατί πάντα ξεχώριζε

Ο Αυστραλός ηθοποιός και τραγουδιστής Τζέισον Ντόνοβαν παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στο Radio 2 ότι «ζήλευε» την Κάιλι Μινόγκ, σημειώνοντας παράλληλα ότι «πάντα ξεχώριζε». Όπως αναφέρει η Daily Mail οι δυο τους γνωρίστηκαν στην εφηβεία όταν πρωταγωνιστούσαν στην σαπουνόπερα «Νeighbours», ενώ ήταν μαζί για πέντε χρόνια πριν χωρίσουν το 1989.

«Η Kάιλι είναι απίστευτα εργατική, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Ακόμη και όταν επιστρέφω πίσω στις πρώτες μέρες της σειράς και στην αρχή της μουσικής της καριέρας, ήταν προφανές ότι είχε χάρισμα», είπε ο Ντόνοβαν στον Σκοτ Μιλς (Scott Mills) και εξήγησε. «Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί, ξέρετε, να μπει σε ένα δωμάτιο και να μάθει ένα τραγούδι μέσα σε δύο λεπτά. Θυμάμαι ότι στο "Neighbours" εγώ δούλευα πάνω στο σενάριο από το προηγούμενο βράδυ και εκείνη ερχόταν στο πλατό, διάβαζε 5 σελίδες και έβγαζε όλες τις ατάκες σωστά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξελισσόταν σε εκπληκτική καλλιτέχνιδα αλλά αυτό ακριβώς έγινε».

Jason Donovan admits he was ‘jealous’ of Kylie Minogue as he recalls how she ‘always stood out’ ahead of her long-awaited return to television #admits #ahead https://t.co/G893895Deq