Patti Smith: Εξιτήριο για την τραγουδίστρια – Φωτογραφήθηκε με τους γιατρούς

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Πάτι Σμιθ, η οποία θα ξεκουραστεί ακολουθώντας τη συμβουλή του γιατρού της, για αυτό και ακύρωσε άλλες δύο εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει για τις επόμενες ημέρες.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η καλλιτέχνιδα επιβεβαίωσε ότι θα ξεκουραστεί, ενώ ακύρωσε τόσο τη συναυλία που θα έδινε στη Βενετία σήμερα, όσο και μια εκδήλωση για υπογραφή βιβλίων στο Μιλάνο, που είχε προγραμματίσει, επίσης, για αυτή την εβδομάδα.

Στην ανάρτησή της, η «ποιήτρια» της ροκ δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χαμογελαστά ανάμεσα σε γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου, τους οποίους ευχαρίστησε. «Τους ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά τους. Λυπάμαι που έπρεπε να ακυρώσω τις συναυλίες στην Μπολόνια και τη Βενετία», έγραψε η 76χρονη, συμπληρώνοντας ότι θα επιστρέψει.

«Αυτό είναι, επίσης, ένα ευχαριστώ στις ιατρικές ομάδες σε όλο τον κόσμο, που φροντίζουν τις ανάγκες του κόσμου, ιδιαίτερα εκείνους που αλτρουιστικά υπηρετούν κάτω από ''πυρά''», σημείωσε στην ανάρτησή της και ευχαρίστησε όσους της έστειλαν μηνύματα.

«Ξεκουράζομαι, όπως συνέστησε ο γιατρός, ευγνώμων που είχα τέτοια φροντίδα, αν και έχω την οδυνηρή επίγνωση πως πολλοί δεν είναι τόσο τυχεροί», κατέληξε η Πάτι Σμιθ.

Να σημειωθεί ότι η Πάτι Σμιθ εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω «ξαφνικής ασθένειας», την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, στην Μπολόνια, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας της στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.