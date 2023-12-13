Patti Smith: Η 76χρονη «ποιήτρια» της ροκ εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο της Μπολόνια

Η Πάτι Σμιθ εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω «ξαφνικής ασθένειας», την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, στην Μπολόνια, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας της στην Ιταλία. Η 76χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί στο θέατρο «Duse» χθες το βράδυ, αλλά σύμφωνα με το TG Com 24, βρίσκεται υπό παρακολούθηση και η συναυλία ακυρώθηκε.
Το θέατρο εξέδωσε ανακοίνωση: «Με μεγάλη λύπη, ενημερώνουμε το κοινό ότι η συναυλία της Πάτι Σμιθ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μιας ξαφνικής ασθένειας που αντιμετωπίζει η ίδια. Λυπούμαστε όλοι για την ταλαιπωρία που προκαλεί αυτή η είδηση. Οι καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση απευθύνονται στην καλλιτέχνιδα».
Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της θρυλικής τραγουδίστριας ήταν στον καθεδρικό ναό της Μόντενα, το βράδυ του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου, η οποία αποτελεί μέρος μιας περιοδείας οκτώ ημερών στην Ιταλία. Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο θέατρο Malibran, στη Βενετία, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου.
