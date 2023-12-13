Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Patti Smith: Η 76χρονη «ποιήτρια» της ροκ εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο της Μπολόνια

Εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μπολόνια μεταφέρθηκε η Patti Smith μετά από ξαφνική αδιαθεσία. Ακυρώθηκε η συναυλία της

Patti Smith

Η Πάτι Σμιθ εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω «ξαφνικής ασθένειας», την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, στην Μπολόνια, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας της στην Ιταλία. Η 76χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί στο θέατρο «Duse» χθες το βράδυ, αλλά σύμφωνα με το TG Com 24, βρίσκεται υπό παρακολούθηση και η συναυλία ακυρώθηκε.

Το θέατρο εξέδωσε ανακοίνωση: «Με μεγάλη λύπη, ενημερώνουμε το κοινό ότι η συναυλία της Πάτι Σμιθ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μιας ξαφνικής ασθένειας που αντιμετωπίζει η ίδια. Λυπούμαστε όλοι για την ταλαιπωρία που προκαλεί αυτή η είδηση. Οι καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση απευθύνονται στην καλλιτέχνιδα».

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της θρυλικής τραγουδίστριας ήταν στον καθεδρικό ναό της Μόντενα, το βράδυ του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου, η οποία αποτελεί μέρος μιας περιοδείας οκτώ ημερών στην Ιταλία. Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο θέατρο Malibran, στη Βενετία, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: νοσοκομείο τραγουδίστρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark