Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Ταύρος

Ημέρα να αναλογιστείτε ποια κατεύθυνση έχετε πάρει και τι προσπαθείτε να επιτύχετε στην ζωή σας. Έχετε μήπως λοξοδρομήσει από τον δρόμο σας; Χαράξτε εκ νέου την πορεία σας, σε ρεαλιστικότερη αυτή την φορά βάση. Εάν εμπλακείτε σε λογομαχίες με κάποιον συνεργάτη ή συνάδελφο, θα πρέπει να υπολογίζετε σε σημαντικές απώλειες. Μια εμπλοκή δεν σας ευνοεί, γι’ αυτό χειριστείτε τις καταστάσεις με διπλωματία.

Δίδυμοι

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Καρκίνος

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των

θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Λέων

Η μέρα σας θα έχει αρκετές ανατροπές και τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα διάθεσης. Φροντίστε να βρείτε κάποιες στιγμές μέσα στην μέρα, να αποστασιοποιηθείτε από τα προβλήματα και να δείτε καθαρά μπροστά σας. Οι αδέσμευτοι αισθάνεστε έντονα την ανάγκη για μια πραγματική αγάπη στην προσωπική σας ζωή, δεν είναι σίγουρο όμως ότι στην πραγματικότητα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μια σοβαρή ερωτική σχέση. Ξεκαθαρίστε πρώτα το τι θέλετε και κινηθείτε μετά…

Παρθένος

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Ζυγός

Αναζητήστε την στήριξη, ψυχολογική ή πρακτική, στους γύρω σας, για να μπορέσετε να βγείτε από το αδιέξοδο που έχετε περιέλθει και να προχωρήσετε σε ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε στην ζωή σας. Σε μια αντιπαράθεση που θα προκύψει σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, εσείς έχετε το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης, άσχετα εάν το καταλογίζετε στους άλλους.

Σκορπιός

Οι δεξιότητες και τα ταλέντα σας είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Είστε εξαιρετικά εύστροφοι και δημιουργικοί και μπορείτε να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στον δρόμο σας. Κάποιο πρόσωπο της οικογένειας σας ίσως να χρειαστεί την στήριξη σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Θα πρέπει να είστε δίπλα του, ακόμη και αν χρειαστεί να αναβάλετε τα σχέδια σας…

Τοξότης

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Αιγόκερως

Τα χαρακώματα και οι αντεγκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο έχουν πάρει διαστάσεις για κάποιους από εσάς, αυτό όμως πρέπει να σταματήσει γιατί σας βλάπτει. Αισθάνεστε εξ αιτίας αυτού ευάλωτοι, δεν θα πρέπει όμως αυτό να σας εμποδίσει όμως να διεκπεραιώσετε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σας. Προσοχή μόνο σε πιθανά λάθη και παραλήψεις…

Υδροχόος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Ιχθείς

Με εντάσεις και αψιμαχίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, καθώς θα σας ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο σας και δεν θα μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Σκέφτεστε νέα οικονομικά ανοίγματα. Καλύτερα να τα κάνετε πράξη τον επόμενο μήνα όμως

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.