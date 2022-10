Πάρις Χίλτον: Μου έκαναν εξετάσεις τραχήλου με τη βία – Με κακοποίησαν σεξουαλικά στο σχολείο της Γιούτα

Η Πάρις Χίλτον προέβη σε μια απίστευτη αποκάλυψη… Ισχυρίστηκε ότι τα μέλη του προσωπικού του σχολείου «Provo Canyon» της Γιούτα έκαναν με τη βία εξετάσεις τραχήλου της μήτρας σε αυτήν και σε άλλες μαθήτριες.

«Πολύ αργά τη νύχτα, γύρω στις 3 ή 4 το πρωί, έπαιρναν εμένα και άλλα κορίτσια σε ένα δωμάτιο και έκαναν ιατρικές εξετάσεις», ισχυρίστηκε η 41χρονη Πάρις Χίλτον σε άρθρο της στους «New York Times», που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι αυτή η εξέταση δεν γινόταν με την παρουσία γιατρού, αλλά, όπως είπε, «ήταν δύο διαφορετικά μέλη του προσωπικού, που μας ανάγκαζαν να ξαπλώσουμε στο τραπέζι και έβαζαν τα δάχτυλά τους μέσα μας».

Καθώς η φωνή της έτρεμε κατά τη διάρκεια της βιντεοσκοπημένης συνέντευξης, η Πάρις συνέχισε: «Και δεν ξέρω τι έκαναν, αλλά σίγουρα δεν ήταν γιατρός. Και ήταν πραγματικά τρομακτικό και είναι κάτι που πραγματικά είχα ‘’μπλοκάρει’’ στο μυαλό μου για πολλά χρόνια"».

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw