Ο «τρελός» Όζι Όσμπορν «έβαψε» δωμάτιο ξενοδοχείου με αίμα καρχαρία – Ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών

Ο Όζι έχει υπάρξει ειλικρινής σε συνεντεύξεις του για τις καταχρήσεις που έκανε στο παρελθόν. Στο περιοδικό «Rolling Stone» είχε πει ότι το μυαλό του είναι τόσο κατεστραμμένο από το ποτό και τα ναρκωτικά, που δεν μπορεί καν να θυμηθεί πότε γεννήθηκε το πρώτο του παιδί

Μέλος των «Black Sabbath», ο Tony Iommi, αποκάλυψε μια, ομολογουμένως, άγνωστη περιπέτεια από τη ζωή του πολυτάραχου Όζι Όσμπορν.

Συγκεκριμένα, ο Τόνι ισχυρίστηκε ότι ο Όζι «έβαψε» τους τοίχους του ξενοδοχείου που έμεναν με το αίμα ενός καρχαρία, κατά τη διάρκεια μιας κραιπάλης και υπό την επήρεια ναρκωτικών, στο απόγειο της καριέρας τους.

Μάλιστα, η αποκάλυψη αυτή ήρθε, σύμφωνα τη «Daily Mail», κατά την προώθηση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath» («Το ταξίδι μου στον Παράδεισο και την Κόλαση με τους Black Sabbath»).

«Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι. Ο Όζι διαμέλισε έναν καρχαρία και στη συνέχεια με το αίμα του ‘’έβαψε’’ το δωμάτιο», ανέφερε ο ίδιος.

Ο Τόνι πρόσθεσε ότι κάποτε ο Όζι, ο οποίος έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ρώτησε τον ντράμερ των Black Sabbath, Bill Ward, αν θα μπορούσε να του βάλει φωτιά κατά τη διάρκεια μιας άλλης άγριας νύχτας. Και ο ίδιος του απάντησε, σύμφωνα με την εφημερίδα, «πάω σπίτι τώρα, οπότε αν θέλεις, μπορείς να μου βάλεις φωτιά».

Είναι γεγονός ότι ο Όζι έχει υπάρξει ειλικρινής σε συνεντεύξεις του για τις καταχρήσεις που έκανε στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα, στο περιοδικό «Rolling Stone» είχε πει ότι το μυαλό του είναι τόσο κατεστραμμένο από το ποτό και τα ναρκωτικά, που δεν μπορεί καν να θυμηθεί πότε γεννήθηκε το πρώτο του παιδί.

Τα χρόνια της εξάρτησης από τα ναρκωτικά του έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να θυμηθεί σημαντικά γεγονότα της ζωής του, όπως τη φορά που προσπάθησε να στραγγαλίσει τη σύζυγό του, Σάρον, το 1989, αφού είχε πιει τέσσερα μπουκάλια βότκα.

Με την πάροδο των χρόνων μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, περισσότερες από 10 φορές, ενώ το 2013 δήλωσε ότι είχε αποτοξινωθεί μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ.

«Δεν πίνω, δεν καπνίζω και δεν παίρνω πια ναρκωτικά», είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό «The Rock» στο Όκλαντ. «Απλώς, πίνω μέλι Manuka και τσακώνομαι με τη γυναίκα μου».

Τον Αύγουστο, ο Όζι υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπάρει ποτέ LSD, αφού κατέληξε να μιλάει σε ένα άλογο για μια ώρα σε ένα χωράφι!

Εν τω μεταξύ, ο 73χρονος Όζι διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 2019. Ο 73χρονος ροκ σταρ διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 2019, η οποία προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και βραδύτητα στην κίνηση και προς το παρόν είναι ανίατη.

Πρόσφατα, ο Όσμπορν απαθανατίστηκε από φωτογράφους να προσπαθεί να περπατήσει σε δρόμο του Λος Άντζελες, ενώ ο βοηθός του τον κρατούσε από έναν πορτοκαλί ιμάντα γύρω από τη μέση του. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν αδύναμος, ο γνωστός τραγουδιστής γελούσε και περπατούσε πάνω-κάτω στον δρόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.