Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Ταύρος

Αισθάνεστε ασφαλείς στη δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή τη θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Δίδυμοι

Σας ταλαιπωρεί μια ηττοπάθεια και ένας πεσιμισμός που δεν σας αφήνει να κάνετε τα επόμενα σας βήματα ούτε σε προσωπικό, ούτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καιρός να ξεφύγετε από τον φαύλο κύκλο και να χαράξετε νέα πορεία. Κάποιες μέρες νοιώθετε έντονη απογοήτευση και κούραση με τις συνεχείς προσπάθειες σας. Σήμερα όμως θα πρέπει να αφήσετε τα αρνητικά συναισθήματα στην άκρη και να κοινωνικοποιηθείτε!

Καρκίνος

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…

Λέων

Κάτι έχει σπάσει μέσα σας σήμερα αναφορικά με τον σύντροφό σας. Αισθάνεστε απογοητευμένοι και προδομένοι και δεν έχετε διάθεση να κάνετε το παραμικρό… Ένα έντονο αίσθημα κόπωσης θα σας κατακλύσει και θα έχετε την διάθεση να αποτραβηχτείτε από κάθε είδους υποχρεώσεων και να ηρεμήσετε. Εάν είστε σε θέση να το κάνετε θα σας κάνει καλό…

Παρθένος

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Ζυγός

Θα πρέπει να πάρετε αποστάσεις από την συναισθηματική σας πλευρά σήμερα, εν ανάγκη καταπιέζοντας το συναίσθημα, για να μην πληγωθείτε από όσα θα συμβούν γύρω σας με στόχο εσάς. Εμπόδιο και δυσκολίες θα εμφανιστούν στον δρόμο σας και θα σας εκνευρίσουν, δεν θα πρέπει όμως να τα αγνοήσετε γιατί θα δυσκολέψουν πολύ την εργασία σας. Αντιμετωπίστε τα κατά μέτωπο!

Σκορπιός

Υπάρχει μια σύμπνοια τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κάτι που θα κάνει την μέρα σας πιο ξεκούραστη και τις προσπάθειες σας πιο αποτελεσματικές. Η έλλειψη ρευστού που μπορεί να έχετε σήμερα είναι απλά ένα παροδικό γεγονός και δεν θα πρέπει να το αφήσετε να σας αγχώσει και σας χαλάσει την μέρα.

Τοξότης

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.

Αιγόκερως

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Υδροχόος

Έχετε την εύνοια των συνεργατών σας ή κάποιου αγαπημένου προσώπου, που θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τα σχέδια σας σε γερές βάσεις. Αισθηματικά, ευνοείται η σταθεροποίηση του δεσμού σας. Αφήστε τις σκληράδες και πλησιάστε τον σύντροφο σας. Άκρως συναισθηματική μέρα, ευνοούνται οι σχέσεις, ενώ υπάρχει αρμονία στον εργασιακό σας χώρο

Ιχθείς

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.

