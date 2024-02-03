Πολύ δύσκολες ώρες περνάει η Φαίη Σκορδά, μετά τον θάνατο του πατέρα της πριν μερικές ημέρες.

Η κηδεία έγινε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στην Κιλκίς ενώ την Τετάρτη το απόγευμα η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Αθήνα.

Σήμερα, η Φαίη Σκορδά έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, με την οποία εξέφρασε όλα την θλίψη που αισθάνεται.

Ανέβασε παλιές φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές της ίδιας με τον πατέρα της από όταν ήταν παιδί και στην λεζάντα έγραψε μόνο: «Μπαμπάκα μου σ’αγαπώ».



