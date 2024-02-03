Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Ο υπέρμετρος εγωισμός που επιδεικνύετε κατά καιρούς δεν κάνει κακό μόνο στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, αλλά πρώτιστα και κυρίως στον εαυτό σας… Αυτό να το έχετε κατά νου, καθώς υπάρχει έντονη πιθανότητα, μια νέα ερωτική σχέση να ξεκινήσει σήμερα. Για όσους διατηρούν έναν μακροχρόνιο δεσμό, η κόπωση του χρόνου μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με επένδυση ποιοτικού και δημιουργικού χρόνου με τον σύντροφό σας.

Ταύρος

Θα πρέπει να βρείτε τις εσωτερικές σας ισορροπίες σήμερα και να αποβάλλετε ότι επώδυνο σας στοιχειώνει από το παρελθόν, για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Μπορεί να είναι επώδυνο, είναι όμως απόλυτα αναγκαίο. Η περισυλλογή θα σας βοηθήσει να πάρετε τις αποστάσεις που πρέπει από τα προβλήματα σας, καθώς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

Δίδυμοι

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Καρκίνος

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Λέων

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παρθένος

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Ζυγός

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Σκορπιός

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Τοξότης

Με το να κάθεστε και να περιμένετε την ευκαιρία που θα σας ξελασπώσει, δεν θα κερδίσετε πολλά. Θα πρέπει να βάλετε και σεις το χεράκι σας, κάνοντας τις επαφές που πρέπει, προγραμματίζοντας τις δράσεις σας και εν ανάγκη επανασχεδιάζοντας την πορεία σας. Κάποια σημαντική εργασιακή υποχρέωση φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα και ήρθε η ώρα της αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως παράλληλα να θέσετε τους επόμενους στόχους σας. Ο ανώτερος σας εαυτός μπορεί να σας δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αιγόκερως

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας

Υδροχόος

Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο να αποτελέσετε στόχο των συναδέλφων ή συνεργατών σήμερα, είτε με μια κατά μέτωπο επίθεση ή με κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη σας. Είστε και σεις λίγο εριστικοί και υπάρχει πιθανότητα τα λεγόμενα ή οι πράξεις σας να πληγώσουν άτομα του περιβάλλοντος σας. Συγκρατηθείτε, γιατί θα το μετανιώσετε αμέσως μετά…

Ιχθείς

Η γρίνια σας δεν θα έχει όρια. Μπορεί να έχετε δίκιο, το χάνετε όμως με τον τρόπο που χειρίζεστε τις καταστάσεις, γιατί απλά εκνευρίζετε τους γύρω σας. Βγείτε από την ρουτινιάρικη καθημερινότητα σας και δώστε νέα πνοή στην ζωή σας, κάνοντας κάτι που θα σας συναρπάσει και θα σας δώσει νέα διάθεση για ζωή και δημιουργία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.