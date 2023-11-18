Megan Fox: Επιδεικνύει το στήθος της χωρίς καμία… αιδώ

Η Μέγκαν Φοξ εμφανίστηκε στο Instagram την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, για να μοιραστεί μια σειρά από νέες σέξι φωτογραφίες με τους 21,6 εκατ. ακολούθους της.

Η 37χρονη σεξοβόμβα δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες και ένα βίντεο από το πάρτι του GQ «Man of the Year». Η ίδια φόρεσε ένα λευκό, ασύμμετρο φόρεμα Mugler, με το στήθος της σχεδόν να… «ξεχειλίζει» από το σύνολο. Έγραψε στην ανάρτησή της: «Ένα βαμπίρ φορώντας Mugler».

Πρόσφατα, η Μέγκαν Φοξ αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι ήταν «εθισμένη στο να ερωτεύεται». «Όταν ήμουν νέα, ήμουν πραγματικά επαναστατική και άγρια και πάντα αναζητούσα έναν νέο έρωτα» δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» με την ηθοποιό Ντρου Μπάριμορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός έγραψε και την πρώτη της ποιητική συλλογή, το «Pretty Boys Are Poisonous». Εκεί η ίδια δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από τις πιο προσωπικές, σκοτεινές σκέψεις της, αποκαλώντας τον εαυτό της μια «απελπιστικά ρομαντική ανοιχτή πληγή ανθρώπου» και ένα «αποκούμπι για την ψυχή όποιου όμορφου, σπασμένου, εγωκεντρικού ηλίθιου» την «κυνηγάει» και της «αφαιρεί» τη ζωτική της δύναμη.

«Αυτά τα ποιήματα γράφτηκαν σε μια προσπάθεια να εκριζώσω την ασθένεια που είχε ριζώσει μέσα μου, εξαιτίας της σιωπής μου. Πέρασα όλη μου τη ζωή κρατώντας τα μυστικά των ανδρών και το σώμα μου πονάει από το βάρος των αμαρτιών τους», εξήγησε σε δήλωσή της η πρωταγωνίστρια του «Jennifer's Body».

