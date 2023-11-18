Η Σοφία Βεργκάρα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της μετά το διαζύγιό της με τον Joe Manganiello. H ίδια μίλησε στο «People» για τις σκέψεις της για τη χρονιά που πέρασε και για τον χειρισμό της στις διάφορες προκλήσεις που προέκυψαν στη ζωή της.

«Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά», λέει η 51χρονη Σοφία Βεργκάρα. «Δεν θέλω να πω "κακή" ή κάτι τέτοιο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη χρονιά».

Sofía Vergara Opens Up About Her 'Very Interesting and Very Difficult Year' (Exclusive) pic.twitter.com/ehKlnNQpuN — People (@people) November 17, 2023

«Πέρασα ένα διαζύγιο φέτος, την απεργία της SAG που κράτησε τόσο καιρό», εξήγησε η ηθοποιός. «Είδα τους φίλους μου να αγωνίζονται - κάποιοι αναγκάστηκαν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία τους ή είχαν προβλήματα με τις υποθήκες τους- οπότε ήταν μια περίεργη χρονιά».

Ωστόσο, αν και παραδέχεται ότι υπήρξαν αρκετά εμπόδια τόσο για την ίδια προσωπικά όσο και για τον χώρο της ψυχαγωγίας συνολικά, πιστεύει ότι το μέλλον είναι καλύτερο. «Δεν είναι όλα άσχημα», αναφέρει. Και προσθέτει: «Νομίζω ότι όλα τα πράγματα επιλύονται, όλα θα πάνε καλά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την επόμενη χρονιά».

Ένα από τα πράγματα που λέει ότι περιμένει με ανυπομονησία είναι η νέα σειρά του Netflix, στην οποία συμμετέχει και η οποία ονομάζεται «Griselda» και κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο.

Στο ερώτημα αν πιστεύει ότι το 2024 θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, η ηθοποιός απαντά με ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως μια νέα αρχή στα 51. Δεν νιώθω αυτή «φρεσκάδα» της νεότητας πια, αλλά είμαι απλά ενθουσιασμένη», λέει η Vergara. «Είμαι ενθουσιασμένη για την τηλεοπτική εκπομπή που έρχεται. Έχω πολλά σχέδια για την επόμενη χρονιά, τα οποία ελπίζω ότι ο κόσμος θα αγαπήσει».

