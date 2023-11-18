Ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος προσπαθεί να αντιστρέψει τη διαδικασία της γήρανσης - και αν οι τελευταίες εικόνες του μεγιστάνα της Amazon δείχνουν κάτι, οι προσπάθειές του αποδίδουν, σύμφωνα με τον ίδιο, καρπούς.

Ο 59χρονος επιχειρηματίας, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Lauren Sanchez, 53 ετών, εμφανίστηκαν πρόσφατα σε φωτογράφιση της «Vogue». Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Μάιο, αφού ο Τζεφ έκανε την πρόταση γάμου στη σύντροφό του πάνω στο υπερπολυτελές σκάφος του, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια εικόνα από τη φωτογράφιση του ζευγαριού στη «Vogue» συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για κρίση μέσης ηλικίας που περνά ο μεγιστάνας, ενώ κάποιοι άλλοι σχολίασαν την εμφάνισή του, η οποία έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια.

Not Laughing At Jeff Bezos and his Lady Lauren Sanchez Photoshoot, Hell they Look Good! Jealousy is a pic.twitter.com/KCCilV16Bh — Ron De (@RonDe50750767) November 14, 2023

Στην πραγματικότητα, η δέσμευσή του για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας εμφάνισης φαίνεται να αποτελεί βασική εστίαση για τον Τζεφ τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να παρατηρούν για πρώτη φορά ότι είχε αρχίσει να φαίνεται «φουσκωμένος» μετά την εξαγορά του Whole Foods από την Amazon, το 2017, με σχεδόν 14 εκατ. δολάρια.

Αν και δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα πότε ξεκίνησε η σχέση του Jeff και της Lauren, πιστεύεται ότι ξεκίνησε πριν ο Τζεφ Μπέζος και η πρώην σύζυγός του, MacKenzie Scott, ανακοινώσουν τον Ιανουάριο του 2019 ότι θα πάρουν διαζύγιο μετά από, περίπου, 25 χρόνια μαζί. Από τότε που χώρισαν οι δρόμοι τους, οι δυο τους φαίνεται ότι έχουν ακολουθήσει εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η MacKenzie Scott έγινε η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, όταν χώρισε από τον ιδρυτή της Amazon το 2019 και έφυγε με 28,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε έχει κάνει πολλά πρωτοσέλιδα. Κάποια από αυτά οφείλονται στο ότι ξαναπαντρεύτηκε πριν χωρίσει ξανά φέτος.

Η 52χρονη οριστικοποίησε το δεύτερο διαζύγιό της τον Ιανουάριο, λιγότερο από δύο χρόνια, αφότου παντρεύτηκε έναν καθηγητή χημείας στο ιδιωτικό σχολείο του παιδιού της. Παντρεύτηκε τον δάσκαλο Dan Jewett, τον Μάρτιο του 2021, δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη ότι ο Μπέζος είχε σχέση με τη Lauren Sanchez, η οποία είναι σήμερα σύντροφός του.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής έχει στραφεί στο φιλανθρωπικό έργο της Μακένζι, αφού δεσμεύτηκε να χαρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Έγινε η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου όταν χώρισε από τον ιδρυτή της Amazon, το 2019.

Έκτοτε έχει αφοσιωθεί στο να χαρίζει την περιουσία της, δημοσιεύοντας ανά εξάμηνο επιστολές που περιγράφουν λεπτομερώς τις δωρεές της και συνήθως απαριθμούν τους οργανισμούς.

Μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό Vogue, το ζευγάρι παραδέχτηκε ότι με μόλις πέντε μήνες να έχουν περάσει από τον αρραβώνα τους, δεν είχαν κάνει πολλά γαμήλια σχέδια. Και επιπλέον, ο Μπέζος παραδέχτηκε ότι ήταν απίθανο να εμπλακεί.

Ο επιχειρηματίας - ο οποίος είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και η καθαρή του αξία φέρεται να ανέρχεται σε 165 δισεκατομμύρια δολάρια - απεικονίζεται στη φωτογραφία να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα ενός ρετρό βαν. Εν τω μεταξύ, η σύντροφός του Lauren τυλίγει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του καθώς κάθεται στα γόνατά του, σε μια πόζα που αναδεικνύει την εντυπωσιακή σωματική διάπλαση και των δύο.

Πολλοί χρήστες του Instagram «τρόλαραν» το ζευγάρι, ωστόσο αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ο μεγιστάνας έχει κάνει μια σημαντική αλλαγή στη συνολική του εμφάνιση - και δεν είναι computer generated.

Τα τελευταία χρόνια, ο δισεκατομμυριούχος της Amazon έχει ανανεώσει ολόκληρη την εμφάνισή του, έχει αδυνατίσει και γυμνάζεται αρκετά. Και δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι η μεταμόρφωση του επιχειρηματία φαίνεται να ξεκίνησε μετά την εξαγορά από την Amazon, ύψους σχεδόν 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του Whole Foods, το 2017. Επίσης, η γυμναστική έχει γίνει σημαντικό μέρος της ζωής του και σε αυτό τον βοήθησε ο Wes Okerson, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Tom Cruise και τον Gerard Butler.

Τέλος, ο δισεκατομμυριούχος φροντίζει να κοιμάται καλά. Σε συνέδριο στην Ουάσινγκτον είχε δηλώσει: «Για μένα, χρειάζομαι οκτώ ώρες ύπνου. Σκέφτομαι καλύτερα, έχω περισσότερη ενέργεια, η διάθεσή μου είναι καλύτερη, όλα αυτά τα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.