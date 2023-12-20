Βραβείο στην Eva Longoria: Γιατί στηρίζει έμπρακτα τα ΑμεΑ

Η Έβα Λονγκόρια τιμάται από το Ίδρυμα της Οικογένειας Ρούντερμαν (Ruderman Family Foundation) για τη συνεχή προσήλωσή της στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.

Στην ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό, επιχειρηματία απονέμεται το βραβείο Συμπερίληψης Morton E. Ruderman 2023 από το ίδρυμα το οποίο για περισσότερες από δύο δεκαετίες υποστηρίζει και προωθεί την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την κοινωνία.

Eva Longoria Honored by Ruderman Family Foundation for Advocacy Work on Behalf of the Disabled https://t.co/wpeyokYLB2 — Variety (@Variety) December 18, 2023

Η Λονγκόρια τιμάται για το έργο της με τον Eva’s Heroes, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 2006 και επικεντρώθηκε στον εμπλουτισμό της ζωής των ατόμων που ζουν με διανοητική αναπηρία μέσω μοναδικών εμπειριών αναψυχής και κοινωνικοποίησης. Ο οργανισμός προσφέρει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για εφήβους και ενήλικες βασισμένο σε τέσσερις αρχές: αλληλεπίδραση, ανάπτυξη, αγάπη και μάθηση.

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα μίλησε δημόσια για τον προσωπικό αντίκτυπο που είχε στη ζωή της η μεγαλύτερη αδερφή της, Λίζα - γεννημένη με διανοητική αναπηρία – και έχει τιμηθεί για το έργο της γύρω από την ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό το 2019 με το ανθρωπιστικό βραβείο HollyRod.

«Η Έβα Λονγκόρια αντιπροσωπεύει τη δέσμευση του ιδρύματός μας για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες — όχι μόνο λόγω του ακούραστου έργου της για το θέμα αλλά επειδή η αποστολή είναι πολύ προσωπική για εκείνη» δήλωσε ο Τζέι Ρούντερμαν, πρόεδρος του ιδρύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

