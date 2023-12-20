Η βασίλισσα Καμίλα του Ηνωμένου Βασιλείου μπαίνει στον κόσμο των podcasts.

To 2021, η Καμίλα, τότε δούκισσα της Κορνουάλης, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία, «The Duchess of Cornwall's Reading Room», λέσχη βιβλίου που γεννήθηκε από την κοινοποίηση προτάσεων για ανάγνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η πρωτοβουλία έγινε επίσημη φιλανθρωπική οργάνωση και μετονομάστηκε σε «The Queen's Reading Room» και τώρα θα υπάρχει ένα σχετικό podcast—που θα ενταχθεί στο είδος των podcasts βιβλίων και θα ακολουθεί τα βήματα άλλων γυναικών της βασιλικής οικογένειας, όπως η Μέγκαν Μαρκλ και η πριγκίπισσα Ευγενία, που έχουν τα δικά τους podcasts.

Η δομή της σειράς ταξιδεύει τους ακροατές για να γνωρίσουν μερικά από τα αγαπημένα βιβλία της Καμίλα.

Η βασίλισσα Καμίλα δεν θα είναι παρουσιάστρια του podcast, καθώς η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης «The Queen's Reading Room», Βίκι Πέριν θα παίρνει συνεντεύξεις από τους συγγραφείς. Η Καμίλα ωστόσο θα συμμετέχει.

Τα επεισόδια θα περιλαμβάνουν ένα μικρό τμήμα από τη βασίλισσα πριν από τις συνεντεύξεις με διαφορετικό καλεσμένο κάθε φορά.

«Το podcast της οργάνωσης "The Queen’s Reading Room" είναι ένα μέρος για τους λάτρεις των βιβλίων – και για όσους επιθυμούν να αγαπήσουν τη λογοτεχνία λίγο περισσότερο – να εμπνευστούν από τις εξομολογήσεις των παγκόσμιων ηρώων της λογοτεχνίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης.

«Συγγραφείς απ’ όλο τον κόσμο έχουν μοιραστεί μαζί μας τους δικούς τους λογοτεχνικούς θησαυρούς, αποκαλύπτοντας τους αγαπημένους τους συγγραφείς, τα πιο πολύτιμα βιβλία και τις πρώτες αναμνήσεις ανάγνωσης. Ποιον συγγραφέα διαβάζει ο Σερ Ίαν Ράνκιν όταν δεν έχει καλή διάθεση; Ποιο αριστούργημα έχει εγκαταλείψει η Αν Πάτσετ ξανά και ξανά; Η ολοκαίνουργια σειρά μπαίνει στα σπίτια και τις καρδιές των συγγραφέων που αγαπάμε περισσότερο» σημειώνεται.

Το πρώτο επεισόδιο του podcast αναμένεται στις 8 Ιανουαρίου 2024 σε πλατφόρμες streaming.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

