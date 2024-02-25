Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ροναλντίνιο μπαίνει στο Survivor για έναν αγώνα έκπληξη

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, είναι έτοιμος να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές στο ελληνικό Survivor και το paopantou σας θυμίζει την τελευταία του συνέντευξη στην Ελλάδα  

Ροναλντίνιο

Ο Ροναλντίνιο (Ronaldinho) έχει φτάσει ήδη στον Άγιο Δομίνικο και τα πρώτα πλάνα από το επεισόδιο της Κυριακής έχουν ήδη κυκλοφορήσει. 

Ο Ροναλντίνιο θα κάνει κάποιες… guest εμφανίσεις στο Survivor της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Ο Γιώργος Λιανός, παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ αποκάλυψε στους παίκτες ότι την Κυριακή (25/02) θα παίξουν έναν διαφορετικό ποδοσφαιρικό αγώνα, παρουσία και του Ατζούν.

Μάλιστα, έκανε λόγο και για μια μεγάλη έκπληξη, η οποία θα είναι ξεχωριστή στο φετινό Survivor. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark