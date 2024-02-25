Ο Ροναλντίνιο (Ronaldinho) έχει φτάσει ήδη στον Άγιο Δομίνικο και τα πρώτα πλάνα από το επεισόδιο της Κυριακής έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Ο Ροναλντίνιο θα κάνει κάποιες… guest εμφανίσεις στο Survivor της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Ο Γιώργος Λιανός, παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ αποκάλυψε στους παίκτες ότι την Κυριακή (25/02) θα παίξουν έναν διαφορετικό ποδοσφαιρικό αγώνα, παρουσία και του Ατζούν.

Μάλιστα, έκανε λόγο και για μια μεγάλη έκπληξη, η οποία θα είναι ξεχωριστή στο φετινό Survivor.

