Η άφιξη του Acun Ilicali και του Ronaldinho δεν είναι η μοναδική στο αποψινό Survivor καθώς στο νησί καταφτάνουν τέσσερις ακόμα Survivors!

Απόψε οι δύο ομάδες υποδέχονται έναν θρύλο του ποδοσφαίρου και θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα από τα πιο δυνατά έπαθλα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής σε έναν αγώνα footvolley με τον Acun Ilicali και τον θρυλικό Ronaldinho!

Στη συνέχεια όμως τέσσερις νέοι Survivors θα κάνουν την εμφάνισή τους. Πώς θα τους υποδεχτούν οι δύο ομάδες;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα διαδεχθεί και το Συμβούλιο του νησιού για την ανάδειξη της πρώτης υποψηφιότητας της εβδομάδας.

Δείτε το τρέιλερ:



Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους τέσσερις Survivors που μπαίνουν απόψε στις δύο ομάδες:

ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

Ευγενία Μπόρλα

Ηλικία: 32 ετών

Ιδιότητα: Γυμνάστρια

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια μετακόμισε στην Αθήνα όπου και διατηρεί το δικό της στούντιο γυμναστικής. Είναι απόφοιτη της Γυμναστικής Ακαδημίας και έχοντας πτυχίο της Ναυαγοσωστικής Σχολής βάζει ψηλά τον πήχη στους υδάτινους στίβους μάχης του Άγιου Δομίνικου! Τα αθλήματα στα οποία έχει αφοσιωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, είναι η ενόργανη γυμναστική και το crossfit. Της αρέσει πολύ στον ελεύθερο χρόνο της να κάνει ταξίδια με τη μηχανή της. Η ίδια λέει για τον εαυτό της ότι είναι δυναμική και «ξεροκέφαλη» και πως δυσκολεύεται να διαχειριστεί κάθε είδους ήττα. Αυτό που πιστεύει ότι θα την δυσκολέψει περισσότερο στο νησί είναι η συμβίωση με τους συμπαίκτες της. Στο Survivor έρχεται με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία για να κερδίσει το μεγαλύτερο στοίχημα για εκείνη.

Νίκος Ρικουνάκης

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Εκπαιδευτής Water Sports

Γεννήθηκε και μένει στα Χανιά της Κρήτης. Είναι λάτρης της θάλασσας και δεινός κολυμβητής. Τα καλοκαίρια εργάζεται ως εκπαιδευτής watersports (surf, windsurf, kite και θαλάσσιου σκι) ενώ το χειμώνα, ως μηχανικός αυτοκινήτων. Παράλληλα, στο βιογραφικό του περίοπτη θέση κατέχουν οι αγροτικές εργασίες καθώς έχει ασχοληθεί με ελαιοκαλλιέργειες. Δηλώνει δραστήριος και αθλητικός τύπος. Έχει ασχοληθεί δέκα χρόνια με το καράτε, ενώ έχει κάνει και ποδηλασία. Στον ελεύθερο χρόνο του κάνει ελεύθερη πτώση, ορειβασία με φίλους, αλλά και κυνήγι. Κάνοντας ορειβασία έχει μείνει για ένα μήνα στην κορυφή ενός βουνού, για αυτό και θεωρεί τον εαυτό του πραγματικό Survivor. Το δυνατό του σημείο στα αγωνίσματα προβλέπει πως θα είναι ο στόχος… άλλωστε οι φίλοι του δεν τον φωνάζουν τυχαία «Ρίνγκο»!



Αναστασία Τσέρου

Ηλικία: 29 ετών

Ιδιότητα: Αθλήτρια Μπάσκετ

Γεννήθηκε στην Κόρινθο αλλά μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Personal Trainer όμως από την ηλικία των 16 ετών μέχρι και σήμερα παίζει επαγγελματικά μπάσκετ στον Ιωνικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει ασχοληθεί με τον στίβο (200 μέτρα τρέξιμο και άλμα εις ύψος) και χόμπι της είναι το κολύμπι. Παράλληλα με το μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια διατηρεί το δικό της e - shop με γυναικεία ρούχα. Δεν έχει κάνει ούτε μια μέρα κάμπινγκ, αλλά αυτό που πιστεύει πως θα την δυσκολέψει περισσότερο είναι η επιλογή των χαρακτήρων που θα κάνει παρέα. Δηλώνει ηγετική παρουσία και κατεβαίνει στη Δομινικανή Δημοκρατία «ετοιμοπόλεμη», για να βιώσει αυτό που πολλοί θα ήθελαν να ζήσουν και δεν μπορούν.



ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ



Χριστόφορος Ταξίδης

Ηλικία: 23 ετών

Ιδιότητα: Υπάλληλος Μεταφορικής Εταιρείας

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Ασπρόπυργο. Σπούδασε Φυσικοθεραπεία αλλά τα τελευταία επτά χρόνια είναι υπάλληλος σε μεταφορική εταιρεία. Έχει κάνει αρκετές δουλείες στη ζωή του, αντέχει στην πίεση και ωρίμασε νωρίς καθώς από μικρός είχε αναλάβει τα οικογενειακά βάρη. Σε μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες, την πυγμαχία, την πάλη και την κολύμβηση. Δηλώνει πανέτοιμος για τα παρκούρ του Survivor και πιστεύει ότι το αβαντάζ του θα είναι η δύναμη και η αντοχή! Θεωρεί ότι δε θα τον δυσκολέψει τίποτα και πως θα προσφέρει ισορροπία στην ομάδα του.

SURVIVOR

Κυριακή έως Τετάρτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.