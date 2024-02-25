Σε έναν κόσμο, στον οποίο η γραφή με το δεξί χέρι είναι η πιο συνηθισμένη, πιστεύεται ότι το 10 με 12% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες.

Σε αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται διάσημες προσωπικότητες όπως οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν αριστερόχειρας, όπως και ο Ντέιβιντ Κάμερον, αναφέρει το Hello.

Είναι επίσης γνωστό ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρίσκεται στη λίστα μαζί με τον γιο του πρίγκιπα Τζορτζ.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Μία από τις πρώτες φορές που έγινε γνωστό ότι είναι αριστερόχειρας ήταν τη πρώτη ημέρα φοίτησής του στο Κολλέγιο Ίτον. Φωτογραφήθηκε μαζί με τους γονείς του βασιλιά Κάρολο και πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον μικρότερο αδελφό του πρίγκιπα Χάρι όταν υπέγραφε με το αριστερό το βιβλίο επισκεπτών. Στο παρελθόν είχε αστειευτεί λέγοντας ότι «οι αριστερόχειρες έχουν καλύτερο μυαλό» από τους δεξιόχειρες.

Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄

Είναι πολύ πιθανό ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να κληρονόμησε το γονίδιο του αριστερόχειρα από τον προπάππο του, Γεώργιο ΣΤ'. Αν και έμαθε να γράφει με το δεξί, συχνά έπαιζε τένις με το αριστερό. Επίσης ήταν και η σύζυγος του, βασίλισσα Ελισάβετ ενώ οι κόρες τους βασίλισσα Ελισάβετ Β' και πριγκίπισσα Μαργαρίτα δεν το κληρονόμησαν.

Πρίγκιπας Τζορτζ

Και ο πρωτότοκος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ είναι αριστερόχειρας. Ωστόσο σε ορισμένες φωτογραφίες φαίνεται το δεξί του χέρι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

