Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…



Ταύρος

Όποιος παίζει με την φωτιά, κάποια στιγμή μπορεί να καεί! Άλλωστε αυτό το μάθημα θα έπρεπε να το είχατε μάθει ήδη. Μην κάνετε κάτι που θα απογοητεύσει ή θα πληγώσει το ταίρι σας. Εστιάστε στους στόχους σας στον επαγγελματικό τομέα. Δείξτε αγάπη και αφοσίωση στο σύντροφο σας. Έχει την ανάγκη σας και εσείς τον παραμελείτε



Δίδυμοι

Μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια και στα αγαπημένα σας πρόσωπα η σημερινή! Υπάρχει γύρω σας κόσμος που σας αγαπάει και νοιάζεται για σας, τους παραμελείτε όμως συχνά… Ίσως να χρειαστεί να θυσιάσετε κάτι σημαντικό για σας. Και δεν θα αφορά κάποιο υλικό αγαθό ή χρήματα, αλλά μια συναισθηματική επαφή. Αποφύγετε τις λογομαχίες και αποδεχτείτε το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια.



Καρκίνος

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…



Λέων

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.



Παρθένος

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.



Ζυγός

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…



Σκορπιός

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.



Tοξότης

Η δημιουργικότητα είναι το χαρακτηριστικό της μέρας που θα πρέπει να επενδύσετε. Έχετε την πλανητική εύνοια να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξη και να κάνετε την διαφορά. Θέλετε όμως να επιβάλετε τις ιδέες, τις επιδιώξεις και τα όνειρα σας στους γύρω σας, κάτι που ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις. Βρείτε έναν πιο ήπιο τρόπο να επικοινωνήσετε τις απόψεις σας για να εισακουστούν.



Αιγόκερως

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.



Υδροχόος

Μια σημαντική νίκη θα καταγράψετε έναντι των αντιπάλων σας και θα αισθανθείτε μεγάλη ικανοποίηση. Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί η μάχη συνεχίζεται… Προσέξτε τα λόγια σας σήμερα, γιατί εύκολα μπορείτε να πληγώσετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας και να βλάψετε τις σχέσεις σας. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο διακοπής σχέσεων λόγω παρεξηγήσεων.



Ιχθείς

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.