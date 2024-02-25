Ανανεωμένη και εντελώς… ξανθιά κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός την Angelina Jolie, πριν λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Η σταρ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, που απέσπασε κολακευτικά σχόλια.

Angelina Jolie goes blonde just in time for spring https://t.co/ii358wbjxJ — BazaarUK (@BazaarUK) February 23, 2024

Η 48χρονη ηθοποιός, ακτιβίστρια και επιχειρηματίας, βγαίνοντας από το Atelier Jolie Store, εμφανίστηκε ξανθιά και εντυπωσιακή.

«Η ξανθιά Αντελίνα Tζολί είναι και πάλι εδώ. Η σταρ σταδιακά άνοιξε τα χαρακτηριστικά σκούρα καστανά μαλλιά της — και με την άνοιξη στον ορίζοντα, δεν θα μπορούσε να φαίνεται πιο φρέσκια» έγραψε χαρακτηριστικά η Vogue.

Blonde Angelina Jolie is back! The star has gradually been lightening her signature dark brown hair—and with spring on the horizon, it couldn’t look fresher. https://t.co/T3emStnXTE pic.twitter.com/Mz7RGgj2wv — Vogue Magazine (@voguemagazine) February 22, 2024

Η Jolie είναι γεννημένη φυσική ξανθιά αλλά τα τελευταία χρόνια, για τις ανάγκες των ρόλων της, είχε υιοθετήσει το διάσημο καστανό της.

