H Αντζελίνα Τζολί έγινε ξανθιά – Δείτε φωτογραφίες

Η σταρ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, που απέσπασε κολακευτικά σχόλια

Angelina Jolie

Ανανεωμένη και εντελώς… ξανθιά κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός την Angelina Jolie, πριν λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη. 

Η σταρ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, που απέσπασε κολακευτικά σχόλια. 

Η 48χρονη ηθοποιός, ακτιβίστρια και επιχειρηματίας, βγαίνοντας από το Atelier Jolie Store, εμφανίστηκε ξανθιά και εντυπωσιακή. 

«Η ξανθιά Αντελίνα Tζολί είναι και πάλι εδώ. Η σταρ σταδιακά άνοιξε τα χαρακτηριστικά σκούρα καστανά μαλλιά της — και με την άνοιξη στον ορίζοντα, δεν θα μπορούσε να φαίνεται πιο φρέσκια» έγραψε χαρακτηριστικά η Vogue.

Η Jolie είναι γεννημένη φυσική ξανθιά αλλά τα τελευταία χρόνια, για τις ανάγκες των ρόλων της, είχε υιοθετήσει το διάσημο καστανό της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αντζελίνα Τζολί
