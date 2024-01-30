Λογαριασμός
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ σε κοινή έξοδο με τα παιδιά τους - Μαζί τους και η Τζένιφερ Λόπεζ - Φωτογραφίες

Ο ηθοποιός και η νυν σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ, φωτογραφήθηκαν να περνούν χρόνο με την Γκάρνερ και τα παιδιά τους

lopez

Άριστες σχέσεις διατηρεί ο Μπεν Άφλεκ με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου κάθε φορά που συναντιούνται με αφορμή τα παιδιά τους.

Αυτή τη φορά, το πρώην ζευγάρι απαθανάτισε ο φακός της Page Six, ωστόσο μαζί τους ήταν και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο ηθοποιός και η νυν σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ, φωτογραφήθηκαν να περνούν χρόνο με την Γκάρνερ και τα παιδιά τους σε σχολική εκδήλωση. Οι τρεις τους εντοπίστηκαν μαζί έξω από το σπίτι τους μετά από μία παράσταση.

Η 51χρονη ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ περπάτησε μαζί με τα παιδιά της την 14χρονη Σεραφίνα και τον 11χρονο Σάμιουελ, ενώ ο πρώην σύζυγός της και η Λόπεζ με το παιδί της, την 15χρονη Έμμε, ακολούθησαν.

