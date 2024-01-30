Άριστες σχέσεις διατηρεί ο Μπεν Άφλεκ με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου κάθε φορά που συναντιούνται με αφορμή τα παιδιά τους.

Αυτή τη φορά, το πρώην ζευγάρι απαθανάτισε ο φακός της Page Six, ωστόσο μαζί τους ήταν και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Jennifer Lopez and Ben Affleck all smiles alongside Jennifer Garner on rare joint outing with kids in LA https://t.co/FnywMgV3G5 pic.twitter.com/tUofz8IZEo — Page Six (@PageSix) January 29, 2024

Ο ηθοποιός και η νυν σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ, φωτογραφήθηκαν να περνούν χρόνο με την Γκάρνερ και τα παιδιά τους σε σχολική εκδήλωση. Οι τρεις τους εντοπίστηκαν μαζί έξω από το σπίτι τους μετά από μία παράσταση.

Η 51χρονη ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ περπάτησε μαζί με τα παιδιά της την 14χρονη Σεραφίνα και τον 11χρονο Σάμιουελ, ενώ ο πρώην σύζυγός της και η Λόπεζ με το παιδί της, την 15χρονη Έμμε, ακολούθησαν.

Πηγή: skai.gr

