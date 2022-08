Ο Μάικ Τάισον εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post», ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον «Iron Mike» στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκεκριμένα τη στιγμή που ένας υπάλληλος έσπρωχνε ένα αμαξίδιο, στο οποίο ήταν καθισμένος.

Μάλιστα ο Τάισον κρατούσε ένα μπαστούνι και σκούπιζε το πρόσωπό του με μια πετσέτα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ισχιαλγίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών μίλησε στο podcast του Hotboxin και αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του γύρω από τον θάνατο.

Former heavyweight boxing champion Mike Tyson’s health failing him and says his ‘expiration date may come really soon’

Mike Tyson is pictured in a wheelchair at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica. pic.twitter.com/ITHHAwfJQK