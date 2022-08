Βίντεο – ντοκουμέντο με τον Τέλη Σαβάλας: «Να μη χάσουμε την υπερηφάνεια που είμαστε Έλληνες»

«Ο Ελληνισμός δεν χάνεται ποτέ (...) ‘Το αίμα νερό δεν γίνεται’ μας έλεγε ο πατέρας μου» είχε δηλώσει το 1971 στον Νάσο Αθανασίου ο εμβληματικός Ελληνοαμερικανός ηθοποιός.

«Άμα έχεις γεννηθεί Έλληνας, δεν χρειάζεται να είσαι σαν κανένα άλλο, είσαι Έλληνας». Τη δήλωση αυτή είχε κάνει στον δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου και στη δημόσια τηλεόραση το 1971 ο εμβληματικός Ελληνοαμερικανός ηθοποιός Τέλης Σαβάλας, ερωτηθείς αν έχει κάποιον ηθοποιό για πρότυπο.



Επισκεπτόμενος την Αθήνα, ο ομογενής, δήλωσε «στο κάτω- κάτω της γραφής ο Τέλης Σαβάλας γεννήθηκε Τέλης Σαβάλας, και έτσι θα πεθάνει».



Ερωτηθείς ακόμη πιο βραβείο θα ήθελε να κερδίσει, ανέφερε ότι «το καλύτερο βραβείο για μένα είναι να έρχομαι στην Ελλάδα, να με βλέπουν και να λένε ‘να ο Τέλης Σαβάλας είναι ο δικός μας’. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση».



«Ο πατέρας μας μάς μεγάλωσε με μεγάλη υπερηφάνεια που ήμασταν Έλληνες, άλλο που ήμασταν σε ξένη χώρα, στην Αμερική που μεγάλωσα. Τη γλώσσα να μη τη χάσουμε γιατί πάμε χαμένοι στο σπίτι. Μόνο ελληνικά μιλούσαμε ως παιδιά… Να μη χάσουμε τη θρησκεία κι αυτή την υπερηφάνεια που είμαστε Έλληνες.‘Το αίμα νερό δεν γίνεται’ μας έλεγε ο πατέρας μου… Κι ο Ελληνισμός δεν χάνεται ποτέ. Ούτε η αγάπη για τη χώρα» υπογράμμισε συγκινητικά φορτισμένος.



«Οι Κύπριοι είναι αδελφοί, Έλληνες κι αυτοί» είχε δηλώσει επίσης ενόψει τριήμερου ταξιδιού του στη Μεγαλόνησο στο οποίο είχε προσκληθεί.





Ο Τέλης Σαβάλας (Αριστοτέλης Τσαβαλάς) (1922-1994) υπήρξε ηθοποιός του Χόλιγουντ και έγινε παγκόσμια γνωστός με τη τηλεοπτική σειρά "Κότζακ". Γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς από τον Γέρακα Λακωνίας. Ο Λάκωνας πατέρας του Νίκος Σαβάλας (Τσαβαλάς) είχε εστιατόριο και η μητέρα του Χριστίνα ζωγράφιζε ως τα τέλη της ζωής της. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία "Birdman of Alcatraz". Έγινε πολύ γνωστός εκτός από τον Κότζακ, και από την ταινία του Τζέιμς Μποντ On Her Majesty's Secret Service όπου έπαιξε τον Ernst Stavro Blofeld. Ήταν νονός της Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού, Τζένιφερ Άνιστον. Όταν τέλειωσε τις έξι πρώτες τάξεις του σχολείου, μιλούσε καλύτερα ελληνικά από αγγλικά. Η καριέρα του ως ηθοποιού άρχισε μετά τα 35 του, όταν ο Μπάρτ Λάγκαστερ τον επέλεξε, για το πρόσωπό του, για να παίξει μαζί του στη ταινία "Birdman of Alcatraz", γνωστή στην Ελλάδα ως "Ο βαρυποινίτης του Αλκατράζ".



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα. Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Skai.gr.