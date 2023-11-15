Ο «εύθραυστος» Ozzy Osbourne: Ο γιος του σπρώχνει το αναπηρικό αμαξίδιό του

Η υγεία του Ozzy Osbourne είναι πλέον ιδιαίτερα εύθραυστη. Ο θρύλος της heavy metal φωτογραφήθηκε να φεύγει από ένα κτίριο, στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο 74χρονος σταρ, ο οποίος διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 2003, φορούσε μάσκα, ενώ το αναπηρικό αμαξίδιο έσπρωχνε ο γιος του. Ο Ozzy φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με μια φόρμα, ενώ κάλυψε τα γόνατά του με μια μπλε κουβέρτα για να ζεσταθεί.

Η εμφάνιση του Ozzy έρχεται μετά την παραδοχή του γιου του, Jack Osbourne, ότι η κόρη του Maple «φοβάται» τον παππού της, αλλά λατρεύει το τραγούδι του «Crazy Train».

Η Maple είναι -προφανώς- μεγάλη θαυμάστρια του Ozzy όταν τον βλέπει στην τηλεόραση, αλλά είναι λίγο πιο συγκρατημένη στην πραγματική ζωή. Μιλώντας στο Podcast του Osbourne, ο Ozzy απαίτησε: «Φέρτε τα εγγόνια να με δουν!».

Είναι γνωστό ότι ο Ozzy Osbourne δίνει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον. Τον Ιανουάριο του 2020, ο σταρ, γνωστός και ως «πρίγκιπας του σκότους», αποκάλυψε ότι πάσχει από Πάρκινσον σε μια συναισθηματική συνέντευξη με τη σύζυγό του Sharon.

Ο ίδιος είπε στο «Good Morning America» ότι παίρνει ένα σωρό φάρμακα για να αντιμετωπίσει τον πόνο σε όλο του το σώμα. Ξεκίνησε, όπως είπε, όταν υπέστη μια πτώση το 2019 και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση γι' αυτό. Μετά από αυτό, άρχισε να βιώνει νευρικούς πόνους και οι γιατροί δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν αν η πτώση, η χειρουργική επέμβαση ή η κατάστασή του ευθύνονται για την κατάστασή του. Παραδέχτηκε ότι δεν ήθελε να αποκαλύψει την κατάστασή του, για να μην στενοχωρηθούν οι θαυμαστές του.

