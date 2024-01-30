Ο Έλτον Τζον και ο Μπέρνι Ταουπίν θα τιμηθούν με το βραβείο Γκέρσουϊν

Tο βραβείο Γκέρσουϊν για το «Δημοφιλές Τραγούδι», πρόκειται να απονείμει η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον στον Έλτον Τζον (Elton John) και στον επί χρόνια συνεργάτη του και στιχουργό, Μπέρνι Ταουπίν (Bernie Taupin).

Ο διάσημος στιχουργός, ο οποίος το περασμένο φθινόπωρο εντάχθηκε στο Rock And Roll Hall Of Fame συνεργάζεται από το 1967 με τον Έλτον Τζον και έχει γράψει τους στίχους σε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του όπως τα «Rocket Man», «Tiny Dancer» και «Your Song». Η πρώτη τους επιτυχία που έφτασε στην κορυφή των ΗΠΑ ήταν το «Crocodile Rock» το 1973.

«Γράφω τραγούδια με τον Μπέρνι εδώ και 56 χρόνια και ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι μια μέρα θα δεχόμασταν αυτό το δώρο. Είναι απίστευτη τιμή για δύο Βρετανούς να αναγνωρίζονται έτσι. Είναι μεγάλη μου τιμή» ανέφερε ο Ελτον Τζον σε δήλωσή του. Η ανακοίνωση έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο θρυλικός τραγουδιστής έγινε μέλος του διάσημου κλαμπ των EGOT. Προς τιμή τους στις 20 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί μία συναυλία-αφιέρωμα στην Ουάσιγκτον.

«Ο Έλτον Τζον και ο Μπέρνι Ταουπίν έχουν γράψει μερικά από τα πιο αξιομνημόνευτα τραγούδια της ζωής μας» ανέφερε η βιβλιοθηκάριος του Κογκρέσου Κάρλα Χέιντεν (Carla Hayden) σε δήλωσή της. «Οι καριέρες τους ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ευρεία απήχηση της μουσικής τους και την επιρροή τους στους συναδέλφους τους καλλιτέχνες...είμαστε περήφανοι που τιμούμε τον Έλτον και τον Μπέρνι για την απίστευτο αντίκτυπό τους σε γενιές μουσικόφιλων» συμπλήρωσε.

Όσο για το μυστικό της συνεργασίας τους ο Μπέρνι είχε αποκαλύψει στο PEOPLE ότι «η κόλλα που μας κράτησε μαζί όλα αυτά τα χρόνια είναι η Μουσική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.