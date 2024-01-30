Ο διάσημος ηθοποιός Γκάρι Ολντμαν (Gary Oldman) ήταν πολύ φίλος με τον θρυλικό ροκ σταρ Ντέιβιντ Μπάουι (David Bowie), με τον οποίο επικοινωνούσαν ανελιπώς μέσω Skype κάθε Κυριακή, μέχρι το τέλος του Μπάουι, στις 10 Ιανουαρίου 2016.

Μιλώντας πρόσφατα στο The Drew Barrymore Show στο CBSΟ, ο χολυγουντιανός σταρ αποκάλυψε τα τελευταία λόγια που του είπε ο φίλος του, στην τελευταία επικοινωνία τους προτού φύγει από τη ζωή – και η τελευταία φράση του Μπάουι προς τον Ολντμαν ήταν: «Άει γ@μ#σ$υ»

Η βρισιά φυσικά δεν απευθυνόταν στον ίδιο αλλά στην προσπάθεια που έκανε να τερματίσει την κλήση στο Skype, καθώς δεν τα πήγαινε καλά με την τεχνολογία. Ο Μπάουι είπε «εντάξει, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα» και προσπάθησε να αποσυνδεθεί,. Στη συνέχεια είπε«φύγε, φύγε» πριν πατήσει το κουμπί του τερματισμού της επικοινωνίας και πει «άει γ@μ#σ$υ».

Σε άλλη συνέντευξη του στην Telegraph, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην «αξιοπρέπεια, χάρη και χιούμορ» που ο Μπάουι αντιμετώπισε τα νέα για την ασθένειά του - είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Σε email που του έστειλε του είχε γράψει: «Γκάρι, έχω κάποια καλά και κάποια άσχημα νέα».

Τα κακά νέα ήταν ότι είχε «το μεγάλο Κ» και τα καλά νέα ήταν ότι «απέκτησα πάλι ζυγωματικά»....



Πηγή: skai.gr

