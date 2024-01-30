Για σκι στο διάσημο και πολυτελές αμερικανικό θέρετρο του Ασπεν πήγε η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian).

Η σταρ επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media φωτογραφίες από την εκδρομή της, με μία ωστόσο να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με μαύρη apre ski εμφάνιση, η Κιμ ποζάρει με φόντα τα χιονισμένα βουνά.

Σε μία φωτογραφία selfie, έχει για παρέα ένα μυστηριώδη άτομο με κράνος και μαύρη μάσκα (σαν τους Daft Punk όπως σχολίασαν) , που κρύβει εντελώς το πρόσωπό του.

Αυτομάτως, οι followers αναρητήθηκαν (δικαίως): «νέος σύντροφος;» και οι εικασίες ξεκίνησαν...

Ωστόσο, με μία πολύ προσεκτική ματιά στη φωτογραφία, κάτω από το κράνος, πάνω από τον δεξί ώμο, ξεπροβάλει μια τούφα ξανθά, μακριά μαλλιά… Ωστόσο, το ερώτημα με ποιον πήγε για σκι στο Ασπεν η Καρντάσιαν παραμένει.

Πηγή: skai.gr

