Jamie Foxx: Οι φίλοι του ζητούν να προσευχηθούμε για εκείνον - Ο ηθοποιός νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο

Ο πασίγνωστος ηθοποιός Jamie Foxx βρίσκεται στο νοσοκομείο, με τους φίλους του να ζητούν από τους θαυμαστές του να προσευχηθούν για εκείνον. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από τις 11 Απριλίου και ο στενός του φίλος, Charles Alston, γνωστός και ως «Charlie Mack» ή «Mr. Philadelphia», χρησιμοποίησε το Instagram κάνοντας έκκληση να προσευχηθούμε γι’ αυτόν.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, την 1η Μαΐου, ο Charles ζήτησε από όλους να έχουν τον Jamie στις σκέψεις και στις προσευχές τους και δήλωσε: «Σε χρειαζόμαστε πίσω, αδερφέ. Ένας αληθινός πρωταθλητής δεν είναι αυτός που κερδίζει, είναι αυτός που ξεπερνά τις αντιξοότητες. Η δοκιμασία σου γίνεται η μαρτυρία σου!». Και συνέχισε: «Όλοι ανυπομονούμε να σε υποδεχτούμε πίσω στο σπίτι, για να γιορτάσουμε, να γελάσουμε μαζί και να σε χειροκροτήσουμε».

Η νοσηλεία του ηθοποιού στο νοσοκομείο προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές του, καθώς ο φίλος του Nick Cannon είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν σε ανάρρωση σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight στις 23 Απριλίου. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάστασή του.

Πριν από αυτό, μια πηγή από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού είχε δηλώσει στο μέσο ότι ο Jamie «θεραπεύεται» και «νιώθει την αγάπη από όλους». Η 29χρονη κόρη του Jamie, Corinne Foxx, είχε ανακοινώσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο με ανάρτησή της στο Instagram.

Η Κέρι Ουάσινγκτον, η οποία έχει υποδυθεί τη σύζυγο του Τζέιμι σε δύο ταινίες, του έστειλε την αγάπη της μετά την είδηση της νοσηλείας του στο νοσοκομείο.

Ο Τζέιμι Φοξ έχει γίνει γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως Ray, Django Unchained και Collateral. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού, για την ταινία Ray, και έχει πιστούς θαυμαστές. Οι θαυμαστές και οι συνάδελφοί του εκφράζουν την αγάπη και την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ελπίζοντας στην ταχεία ανάρρωσή του.

