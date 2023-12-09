Η Nicki Minaj πήρε μια σημαντική απόφαση μετά την παρουσία της στο Met Gala του 2022. Σε ένα νέο βίντεο «Life in Looks», της Vogue, η ράπερ του «Barbie World», αποκάλυψε ότι φορώντας τα ρούχα της Burberry - το οποίο περιείχε ένα μπουστάκι που ενίσχυε το ντεκολτέ, ένα δερμάτινο παντελόνι και μια ουρά με βολάν - «εδραίωσε» την επιλογή της να «μικρύνει» το στήθος της.

«Έκανα τις πρόβες μου, τους είπα ότι μου άρεσε αυτό το καπέλο και μου άρεσε αυτό που έδινε το ρούχο, αλλά είπα: "Παιδιά, κοιτάξτε, αυτό το στήθος θα ‘’εκραγεί’’, ‘’ξεχειλίζει’’», θυμάται να λέει πριν εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί.

Στο εξώφυλλο της Vogue τον Νοέμβριο, η καλλιτέχνιδα επιβεβαίωσε ότι πρόσφατα έκανε επέμβαση μείωσης στήθους.

«Σας εγγυώμαι, αν αλλάξετε κάτι στο σώμα σας, θα κοιτάξετε - το πιθανότερο, όχι σίγουρα, το πιθανότερο - πίσω μια μέρα και θα πείτε: "Ήμουν μια χαρά έτσι όπως ήμουν», μοιράστηκε η Minaj.

«Και αυτό συνέβη σε μένα. Έβλεπα φωτογραφίες του εαυτού μου που δεν μου άρεσαν», επισήμανε. Η Minaj πρόσθεσε ότι ο ερχομός του 3χρονου γιου της, του «Papa Bear», άλλαξε την αντίληψή της για τον εαυτό της.

«Νομίζω ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να έπαιξε ρόλο, επειδή βλέποντας τον γιο μου όντως μου θύμισε τόσο πολύ τον εαυτό μου. Τον πραγματικό μου εαυτό. Αλλά το να βλέπω παλιές φωτογραφίες, το να μπορώ να ξανακοιτάζω παλιές φωτογραφίες με έκανε να συνειδητοποιήσω: "Αυτές οι παλιές φωτογραφίες είναι όμορφες"».

Πηγή: skai.gr

