Tom Brady-Irina Shayk: Πήγαν στο πάρτι του Leonardo DiCaprio, αλλά δεν εμφανίστηκαν μαζί…

Ο Brady και η Shayk συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο

Η Irina Shayk

Ο Tom Brady και η Irina Shayk πήγαν στο πάρτι του Leonardo DiCaprio κατά τη διάρκεια της Art Basel Miami, σύμφωνα με το «Page Six». Ενώ ο Brady και η Shayk ήταν και οι δύο παρόντες, δεν έφτασαν μαζί.

Μια πηγή αποκάλυψε ότι ο Brady χαιρέτησε για λίγο τη Shayk, αλλά, όπως όλα δείχνουν, το ζευγάρι έχει χωρίσει. Μάλιστα, άνθρωπος που μίλησε στο «Page Six», αναφέρει ότι ο Brady κρατάει προς το παρόν τις επιλογές του ανοιχτές και βγαίνει ραντεβού.

Η VIP εκδήλωση, στην οποία εμφανίστηκαν ο Σον Πεν και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, είχε ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Το μέρος της βραδιάς που αφορούσε τη δημοπρασία, η οποία διεξήχθη από τον Simon de Pury, περιελάμβανε μοναδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σχεδιασμένα από τους Armani, Kartell και Bvlgari. Ο ίδιος ο DiCaprio φέρεται να έκανε σημαντικές προσφορές κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Ο Brady και η Shayk συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, η σχέση τους φάνηκε να «ξεφουσκώνει» μετά από μόλις τρεις μήνες λόγω διαφορετικών αναγκών και προγραμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

«Και οι δύο συνεχίζουν να έχουν υποχρεώσεις και γινόταν όλο και πιο δύσκολο να βρίσκονται στην ίδια πόλη την ίδια στιγμή», δήλωσε ο ίδιος άνθρωπος. Παρά τον χωρισμό, η Shayk είχε «μόνο καλά πράγματα να πει» για τον Brady, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η σχέση του Brady με τη Shayk ήταν το πρώτο του δημόσιο ειδύλλιο μετά το διαζύγιό του από τη Gisele Bündchen το 2022. Το πρώην ζευγάρι μοιράζεται δύο παιδιά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

Πηγή: skai.gr

