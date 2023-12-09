Tom Brady-Irina Shayk: Πήγαν στο πάρτι του Leonardo DiCaprio, αλλά δεν εμφανίστηκαν μαζί…

Ο Tom Brady και η Irina Shayk πήγαν στο πάρτι του Leonardo DiCaprio κατά τη διάρκεια της Art Basel Miami, σύμφωνα με το «Page Six». Ενώ ο Brady και η Shayk ήταν και οι δύο παρόντες, δεν έφτασαν μαζί.

Μια πηγή αποκάλυψε ότι ο Brady χαιρέτησε για λίγο τη Shayk, αλλά, όπως όλα δείχνουν, το ζευγάρι έχει χωρίσει. Μάλιστα, άνθρωπος που μίλησε στο «Page Six», αναφέρει ότι ο Brady κρατάει προς το παρόν τις επιλογές του ανοιχτές και βγαίνει ραντεβού.

Tom Brady, Irina Shayk attend Leonardo DiCaprio’s ultra-private Art Basel party in Miami https://t.co/MlBppnSK38 pic.twitter.com/ZVMbkRylk8 — Page Six (@PageSix) December 8, 2023

Η VIP εκδήλωση, στην οποία εμφανίστηκαν ο Σον Πεν και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, είχε ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Το μέρος της βραδιάς που αφορούσε τη δημοπρασία, η οποία διεξήχθη από τον Simon de Pury, περιελάμβανε μοναδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σχεδιασμένα από τους Armani, Kartell και Bvlgari. Ο ίδιος ο DiCaprio φέρεται να έκανε σημαντικές προσφορές κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Leonardo DiCaprio Helps Environmental Organization Raise More Than $9 Million During Art Basel Event https://t.co/kDryitaEj7 pic.twitter.com/XNnZNYZbKr — The Messenger Entertainment (@MessengerEnt) December 8, 2023

Ο Brady και η Shayk συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, η σχέση τους φάνηκε να «ξεφουσκώνει» μετά από μόλις τρεις μήνες λόγω διαφορετικών αναγκών και προγραμμάτων.

«Και οι δύο συνεχίζουν να έχουν υποχρεώσεις και γινόταν όλο και πιο δύσκολο να βρίσκονται στην ίδια πόλη την ίδια στιγμή», δήλωσε ο ίδιος άνθρωπος. Παρά τον χωρισμό, η Shayk είχε «μόνο καλά πράγματα να πει» για τον Brady, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η σχέση του Brady με τη Shayk ήταν το πρώτο του δημόσιο ειδύλλιο μετά το διαζύγιό του από τη Gisele Bündchen το 2022. Το πρώην ζευγάρι μοιράζεται δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.