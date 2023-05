Natalie Portman: Δεν έχω αγοράσει κανένα προϊόν από δέρμα, γούνα ή ζωικά παράγωγα εδώ και 20 χρόνια - Είμαι χορτοφάγος

Η διάσημη ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν, σε συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter» μίλησε για την βιωσιμότητα και τα βήματα που ακολουθεί για ένα πιο πράσινο μέλλον. «Μιλάμε πολύ για την κλιματική αλλαγή στο σπίτι μας σε σχέση με το πώς ζούμε, τι επιλέγουμε να κάνουμε», είπε η Πόρτμαν. «Δεν έχω αγοράσει ή χρησιμοποιήσει κανένα προϊόν από δέρμα, γούνα ή ζωικά παράγωγα εδώ και είκοσι χρόνια».



Aποκάλυψε ότι «αγοράζω vintage ρούχα, και μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, και φυσικά επιδιορθώνω οτιδήποτε έχει υποστεί φθορά». Μάλιστα, τόνισε ότι πρόσφατα αγόρασε μια vintage τσάντα αντί να «αγοράσει μια καινούργια» στην προσπάθεια να ακολουθήσει έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Natalie Portman at #Cannes2023.



At the festival for her role in 'May December,' the actor, producer and budding soccer mogul talks "amoral art," her complicated feelings about Luc Besson and the “heartbreaking” implosion of Time’s Up: https://t.co/HAfYrroF8n pic.twitter.com/rn9zOUV9ni