Mick Jagger: «Ανέβασε» φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Ιταλία

Ο Sir Mick Jagger μοιράστηκε με τους θαυμαστές του στιγμιότυπα στο Instagram από το ταξίδι του στην Ιταλία. Ο «γερόλυκος» της ροκ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Κάνω ένα διάλειμμα στην Ιταλία και γράφω».

Ο 80χρονος Mick Jagger δημοσίευσε, επίσης, φωτογραφίες που τον δείχνουν κομψό με μια καμπαρντίνα καθώς περπατούσε στην εξοχή.

Πριν από λίγο καιρό, ο Mick Jagger άφησε να εννοηθεί ότι το μερίδιό του από τον παλιό κατάλογο των Rolling Stones θα δοθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυμα αντί για τα παιδιά του.

Είπε ότι τα οκτώ παιδιά του «δεν χρειάζονται 500 εκατ. δολάρια για να ζήσουν», οπότε φαίνεται ότι βρήκε έναν άλλο τρόπο για να δωρίσει την περιουσία του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Wall Street Journal», είπε ότι αφήνοντας τα χρήματα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό στον κόσμο.

Οι Stones αναγκάστηκαν να μάθουν πώς να χειρίζονται τους εαυτούς τους οικονομικά, αφού αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ακόμη δεν κατέχουν τα δικαιώματα του καταλόγου τους πριν από το 1971, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τα μεγαλύτερα singles τους, όπως τα Satisfaction, Paint it Black και Jumpin Jack Flash.

