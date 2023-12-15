Rosario Dawson: Η ηθοποιός θα γίνει γιαγιά για πρώτη φορά στα 44 της!

Η Rosario Dawson ετοιμάζεται να γίνει γιαγιά! Η πρωταγωνίστρια του «Ahsoka» αποκάλυψε ότι η 21χρονη κόρη της, Isabella, θα υποδεχτεί σύντομα το πρώτο της παιδί.

«Είναι συναρπαστικό», ανέφερε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το φύλο του μωρού, που θα είναι κορίτσι. Η Dawson υιοθέτησε την Isabella το 2014, όταν εκείνη ήταν 12 ετών, και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να διδάξει στην κόρη της τον ακτιβισμό και τη φιλανθρωπία.

Rosario Dawson, 44, to Become Grandmother Next Year: ‘Very Exciting’ https://t.co/PrRtGKjd9u — People (@people) December 15, 2023

Μάλιστα, τον Αύγουστο, διοργάνωσε τον τρίτο ετήσιο καθαρισμό παραλιών της Δυτικής Ακτής, το SHISEIDO Blue Project με το WSL One Ocean και το WILDCOAST, στο Huntington Beach της Καλιφόρνια και τότε είχε μιλήσει αναλυτικά, για το πώς ενθαρρύνει την Isabella να ασχοληθεί με τον ακτιβισμό.

«Είμαι από το Κόνι Άιλαντ, οπότε η παραλία είναι πολύ σημαντική για μένα. Γνώρισα αυτή την ομορφιά όταν ήμουν παιδί και από τότε έχει χειροτερέψει. Θα φροντίσω να κάνω τα πάντα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση». Σε αυτό, λοιπόν, το εγχείρημα τη βοήθησε και η κόρη της.

