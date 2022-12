Μέγκαν Μαρκλ: Δείχνει τον γιο της Άρτσι σε μια σπάνια εμφάνιση κατά τη διάρκεια κλήσης μέσω zoom

Τόσο η Μέγκαν Μαρκλ όσο και ο πρίγκιπας Χάρι έκαναν τα πάντα για να προστατεύσουν την προβολή των εικόνων των παιδιών τους Άρτσι και Λίλιμπεθ.

Όταν είχαν την ευκαιρία να δείξουν τα πορτραίτα τους, χρησιμοποιούσαν τους δικούς τους φωτογράφους και οι φωτογραφίες που εμφανίζονταν στα ΜΜΕ ήταν απόλυτα ελεγχόμενες. Ο κύριος στόχος τους είναι να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή καθώς μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας.

Όμως η Μέγκαν Μαρκλ την «πάτησε» και έδειξε κατά λάθος τον μεγαλύτερο γιο της, τον Άρτσι. Το έκανε μέσω μιας διαδικτυακής κλήσης, ενώ μιλούσε με τον CEO της Full Circle Strategies, Jotaka Eaddy και την Donna Brazile.

Ο μικρούλης Άρτσι κάθεται στην αγκαλιά της μητέρας του, καθώς η γιαγιά Doria Ragland στέκεται ακριβώς δίπλα και στους δύο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του TMZ, η εικόνα μοιράστηκε χωρίς τη συγκατάθεση της Μέγκαν Μαρκλ. Η εικόνα, όπως ήταν λογικό, έγινε αμέσως viral από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

New (?) pic of Archie, Meghan and Doria



(and Meghan keeps using the duchess title from that evil royal family ;) pic.twitter.com/P3KZIpjtKf