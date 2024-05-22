Η αστυνομία ερευνά ποιος χορήγησε την κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, όπως γράφουν, σχεδόν, όλα τα διεθνή μέσα. Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του στα «Φιλαράκια», ο αγαπημένος σε όλους «Τσάντλερ», πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον περασμένο Οκτώβριο, αφού βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια πισίνα.

Όπως γνωστοποίησε η αστυνομία του Λος Άντζελες, συνεργάζεται με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης για τη διερεύνηση του γιατί ο 54χρονος «Τσάντλερ Μπινγκ» έφερε τέτοια ποσότητα ναρκωτικού στον οργανισμό του, ποιος και υπό ποιες συνθήκες τού τη χορήγησε.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού δήλωσαν στους ιατροδικαστές ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία κεταμίνης, η χρήση της οποίας, τα τελευταία χρόνια, έχει εκτοξευθεί ως θεραπεία για την κατάθλιψη, το άγχος και τον πόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η τελευταία θεραπεία του Πέρι, μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα, δεν δικαιολογεί τα επίπεδα κεταμίνης στο αίμα του, καθώς το φάρμακο συνήθως μεταβολίζεται μέσα σε λίγες ώρες.

Τον Πέρι τον παρακολουθούσαν τουλάχιστον δύο γιατροί, ένας ψυχίατρος και ένας αναισθησιολόγος που λειτουργούσε ως γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ανέφερε η έκθεση του ιατροδικαστή. Στο σπίτι του δεν βρέθηκαν παράνομα ναρκωτικά.

