Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Παρασκευή «κατέστρεψαν» ραντάρ στο έδαφος της Υεμένης που επέτρεπαν στους Χούθι να στοχοποιούν πλοία, την ώρα που οι αντάρτες έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους εναντίον της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν «επτά ραντάρ» τα οποία επέτρεπαν στους Χούθι να στοχοποιούν «πλοία και να θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοΐα».

Διευκρίνισε πως τα ραντάρ καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη, προσθέτοντας πως καταστράφηκαν επίσης δυο τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιφανείας (USVs) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) των ανταρτών, αντίστοιχα στην και πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί καταγράφονται με φόντο την περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι, κινήματος που αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας ένοπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν που εχθρεύονται το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

June 14 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.



Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) launched… pic.twitter.com/Mm0mV9EN0i — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 15, 2024

Το πλήρωμα του Tutor, ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου που υπέστη ζημιά την Τετάρτη σε επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, «απομακρύνθηκε εσπευσμένα» από το σκάφος σε επέμβαση «στρατιωτικών αρχών», ανέφερε εξάλλου χθες η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Οι Χούθι ανέφεραν την Πέμπτη πως εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων σε 24 ώρες «σε αντίποινα για τα εγκλήματα εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας και σε ανταπόδοση της αμερικανοβρετανικής επίθεσης εναντίον της χώρας μας».

Από τον Νοέμβριο, οι αντάρτες έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στο θαλάσσιο εμπόριο σε αυτή τη ζώνη στρατηγικής σημασίας.

Αντιδρώντας στις επιθέσεις αυτές, οι ΗΠΑ - ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο - συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Άλλη ναυτική δύναμη, που βαφτίστηκε Ασπίδες, αναπτύχθηκε εξάλλου φέτος από την ΕΕ.

Και, από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε αρκετές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, εξαπολύουν πλήγματα εναντίον οπλικών συστημάτων, θέσεων κι εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

