Γενικά αίθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και θα επανέλθει πρόσκαιρα στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στα νησιά Ιονίου έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί μέχρι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-06-2024



Γενικά αίθριος καιρός. Στα δυτικά από το μεσημέρι προβλέπονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-06-2024



Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια, κυρίως στις περιοχές της Χαλκιδικής και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανοιχτά του Ιονίου 4 με 5 και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και νότια και στη νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-06-2024



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα βόρεια και μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2024



Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.