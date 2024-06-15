Σαν σήμερα 15/6: Ιδρύεται η Uefa - 30 χρόνια χωρίς τον Μάνο Χατζηδάκη

Γεγονότα



1215: Η πρώτη εμβρυακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγκνα Κάρτα.

1667: Ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σ’ ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται, πάντως, η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.

1856: Με το νομοθετικό διάταγμα ΣΠΘ αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσήμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.

1878: Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί, μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατείχαν από το 1530.

1885: Ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.

1954: Ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.

Γεννήσεις



1843: Έντβαρντ Γκριγκ, νορβηγός συνθέτης. (Θαν. 4/9/1907)

1883: Ανρί Ντελονέ, γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA (1954-1955). Υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Euro), ήδη από τη δεκαετία του ’20. (Θαν. 9/11/1955)

1927: Ούγκο Πρατ, ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. (Θαν. 20/8/1995)

Θάνατοι



991: Θεοφανώ, βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα Β’, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. (Γεν. 960)

1994:Μάνος Χατζιδάκις, έλληνας συνθέτης. (Γεν. 23/10/1925)

1996:Έλα Φιτζέραλντ, αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ. (Γεν. 25/4/1917)

